"Non avevano idea". Harry e Meghan e quel contatto privato con Kate Middleton

La famiglia reale si stringe attorno a Kate Middleton. Nella giornata di ieri, la principessa del Galles ha annunciato pubblicamente di avere un cancro, sorprendendo l’opinione pubbliche che, ormai da diversi giorni, andava alla ricerca della verità su quanto stesse accadendo alla moglie di William dopo le foto ritoccate messe in circolazione. Così, dopo le parole di Re Carlo che ha parlato del coraggio della nuora, anche il principe Harry e la duchessa Meghan hanno espresso la loro vicinanza a Kate.

Il messaggio di Harry e Meghan

I duchi di Sussex “non avevano idea” che Kate fosse malata di cancro e lo avrebbero appreso come tutti gli altri dal video annuncio della principessa. Sono queste le informazioni riportate dal New York Post che cita una fonte ben informata, secondo cui questa sarebbe la dimostrazione del “danno irreparabile” nei rapporti tra le due coppie provocato da Harry e Meghan. “Auguriamo salute e guarigione a Kate e alla famiglia, e speriamo che possano farlo nella privacy e in pace", hanno fatto sapere i Sussex in una nota.

Tuttavia, dinanzi alla gravità dell’annuncio di Kate, il duca e la duchessa non avrebbero soltanto diramato un messaggio pubblico, ma ne avrebbero inviato anche uno privatamente. Il Daily, infatti, parla di un “contatto privato”, seppur non è ancora ben chiaro se si tratti di un una telefonata, di una videochiamata o di un semplice messaggio di supporto. È ancora mistero anche su cosa farà Harry. Andrà in Gran Bretagna per stare vicino al fratello e alla cognata oppure rimarrà negli Stati Uniti dove vive?

Il rapporto tra Harry e William

Soltanto lo scorso mese, Harry si era precipitato a Londra, quando è stato dato l’annuncio della lotta contro il cancro del padre, Re Carlo III. La sua, però, era stata una visita lampo, nel corso della quale non era riuscito ad incontrare nemmeno il fratello William, con cui i rapporti si sono incrinati già da diverso tempo. Allora Kate era da poco uscita dall’ospedale dopo l’operazione all’addome ed il duca di Sussex non “era riuscito a trovare il tempo” per un saluto alla cognata.

Una strana coincidenza, come quella di settimana scorsa quando, in occasione di un evento in memoria della madre Diana, William ha deciso di abbandonare la cerimonia poco prima del video collegamento con il fratello Harry. Insomma, una situazione non certamente semplice da gestire. Adesso, resta da capire se la malattia di Kate possa essere l’occasione per superare le controversie, dal momento che Harry è sempre stato molto legato al fratello come anche, secondo i media, a Kate che ha sempre considerato una specie di sorella.

Un equilibrio che si è improvvisamente rotto con la decisione dei Sussex di allontanarsi dalla famiglia reale e di trasferirsi in California.