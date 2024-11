"Non ce la faccio". Emma Marrone si ferma: cosa succede

Ascolta ora 00:00 00:00

I concerti di Roma e Bari, in programma nei prossimi giorni, saranno gli ultimi - almeno per il momento - per Emma Marrone. La cantante salentina ha deciso di fermarsi. L'ultimo intenso anno, coinciso con la partecipazione al festival di Sanremo e l'uscita dell'ultimo album, le ha fatto maturare la decisione di prendersi una pausa dalla scena musicale fino a tempo indeterminato.

L'annuncio: "Mi fermo"

L'annuncio arriva dalle pagine del Corriere, nell'intervista dopo il concerto al Forum di Assago, il primo dei tre eventi che concludono il progetto 'Souvenir'. " Mi fermo. Ho bisogno di dormire, di fare cene con gli amici, di respirare e di godermi quello che è accaduto dall'uscita del disco in poi" , ha dichiarato Emma Marrone, confermando che la data del 17 novembre a Bari sarà l'ultima in cui i suoi fan potranno vederla prima della pausa.

L'ultimo post social

Già negli scorsi giorni Emma aveva fatto capire che l'ultimo anno le aveva imposto ritmi forsennati, che aveva affrontato con determinazione ma anche con fatica. " Le ultime settimane sono state serrate, le giornate organizzate al minuto. Questo è quello che comporta la preparazione di un tour che voglio sia una grande festa, frutto di entusiasmo, tanta concentrazione e impegno collettivo. Ma non devono mancare momenti di leggerezza e di benessere. Prendermi un momento di detox fra una prova e l'altra mi ha permesso di affrontare al meglio lo stress del periodo senza che ne sentissi l’eccessivo peso, sia fisico che mentale. La chiave è tutta lì, nell’equilibrio ", aveva scritto sulla sua pagina Instagram due giorni fa prima del concerto al Forum. Una premessa di ciò che avrebbe dichiarato poi alla stampa.

Il dolore per la morte del padre

Emma Marrone ha deciso di prendersi una pausa dalla scena musicale per tornare ai ritmi lenti della sua vita di tutti i giorni e magari per ritrovare l'ispirazione per scrivere nuova musica. Nemmeno l'eventuale chiamata di Carlo Conti riuscirebbe a farla tornare sul palco e la cantante lo ha detto chiaramente: " Non ce la faccio proprio. Ho bisogno di un momento per me".

: "La sua morte è stato il momento più difficile da affrontare. Quando è nata "Mezzo mondo" ho capito che volevo riprendere la mia strada e "Souvenir" è stato un disco di reset"

La perdita del padre è stata un duro colpo per l'artista salentina. Ma ora per lei è arrivato il momento di fermarsi.