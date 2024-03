"Ti dedico tutto papo. La vita è str.... ma io di più". Emma e il pensiero al padre scomparso

Diciotto mesi dopo il terribile lutto Emma Marrone è tornata a ricordare il padre sui social network. A un anno e mezzo di distanza dalla prematura scomparsa del genitore, la cantante ha voluto rivolgere un pensiero al papà, condividendo con i fan una foto dell'uomo che la tiene in braccio da piccola, e un messaggio toccante: "Ti dedico tutto papo. Ma proprio tutto".

La prematura scomparsa di Rosario Marrone, deceduto il 4 settembre 2022 a 67 anni a causa di una grave forma di leucemia, ha scosso profondamente Emma Marrone. L'artista ha più volte dichiarato di non avere mai del tutto superato il lutto: "Io su palco ci salgo lo stesso, ma non è più lo stesso. Niente è più come prima senza di te". Troppo grande l'amore che la legava alla figura paterna, punto di riferimento per la sua crescita personale ma anche artistica. Per questo Emma, attraverso il proprio account Instagram, ha voluto ricordarlo così: "Sin da piccola mi hai fatto amare la musica. E mi hai insegnato a non mollare mai anche quando sembrava impossibile".

È grazie a papà Rosario, infatti, che Emma Marrone ha capito di essere nata per fare musica e lui, sempre pronto a sostenerla, l'ha seguita da vicino sotto il palco dei concerti e dietro le quinte dei programmi televisivi, nei quali l'artista era ospite. Dopo la morte dell'uomo, Emma ha vissuto un periodo complicato che solo la musica è riuscita a farle superare. Il ritorno sul palco del Festival di Sanremo lo scorso febbraio e l'uscita del nuovo album l'hanno aiutata ad andare avanti e a guardare al futuro con maggiore ottimismo.

Oggi il suo singolo "Apnea" è uno dei più trasmessi in radio e tra i più ascoltati sulle piattaforme di streaming. A lui l'ha dedicata sul palco del teatro Ariston prima di cantarla nella serata del debutto sanremese e la canzone è stata certificato Disco d'oro. Un risultato che Emma Marrone ha voluto condividere virtualmente con il padre con la sua dedica speciale. "Ora papo mio guardami. Guarda che bordello meraviglioso sto combinando. La vita è stronza ma io di più", ha scritto l'ex talento di Amici nelle storie di Instagram, rivolgendo un messaggio diretto al padre. Nell'immagine pubblicata insieme alla dedica, Emma è piccola, in braccio al padre Rosario che in mano tiene un microfono. Una fotografia che riassume il passato e il futuro di Emma Marrone, che non dimentica il padre.