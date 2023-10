"Divorzio per salvare i miei figli". Parla Tiziano Ferro dopo la rottura da Victor

Sono giorni davvero difficili per Tiziano Ferro. La star della musica italiana, una decina di giorni fa, ha annunciato la fine del suo matrimonio con Victor Allen - 58 enne americano proprietario di un’agenzia di marketing – sorprendendo tutti. I due hanno definitivamente messo fine alla loro storia d’amore durata ben 7 anni, di cui 4 di matrimonio. Era il 25 giugno 2019 quando Tiziano e Victor hanno pronunciato il fatidico "sì", per poi replicare le promesse a Sabaudia, il 13 luglio dello stesso anno. La coppia aveva coronato il sogno di diventare genitori nel 2022, quando nelle loro vite erano arrivati i piccoli Margherita e Andres. Sembrava essere tutto rose e fiori e poi il colpo di scena: l’annuncio del divorzio. Attualmente, il cantante si trova a Los Angeles insieme ai suoi due bambini che non può portare in Italia a causa delle leggi degli Stati Uniti (e non per quelle italiane). Adesso, dopo giorni di silenzio, è stato lo stesso Tiziano a raccontare il difficile momento della sua vita che sta attraversando in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera e che, tuttavia, avrebbe dovuto essere un appuntamento per parlare del suo primo romanzo in uscita domani per Mondadori, La felicità al principio.

Il divorzio dal marito Victor

" Io appartengo a una generazione i cui genitori non si sono lasciati per il 'bene dei figli', ma creando in realtà solo scompensi, facendo respirare infelicità ai bambini ", ha esordito così l’artista di Latina prima di abbandonarsi ad una rivelazione circa il suo attuale stato d’animo che di certo non può essere dei migliori: " Diciamo che sono in una condizione di speranza verso il futuro, ma non posso certo dire che sia un bel periodo ". È a questo punto del colloquio con Candida Morvillo che Tiziano ha affrontato il tasto dolente, il divorzio, sottolineando quanto non sia arrivato proprio in un bel momento: " Affrontare un divorzio non è mai bello, ma il mio è capitato con una tempistica tremenda, la sfiga ha sempre progetti precisi: è una vita che spero di scrivere un romanzo e, ora, la sua pubblicazione si scontra con un cataclisma come questo, che spero non prenda possesso della gioia che devo a me stesso e a chi mi segue ". Naturalmente, il riferimento non può che essere al suo libro, La felicità al principio, che uscirà domani, 3 ottobre 2023, per Mondadori. Poi il cantante ha aggiunto: " Non potevo tenere nascosta la verità: ho sempre vissuto mostrando una sola versione di me stesso, quella vera, e preferisco così piuttosto che inventare scuse e affrontare l’ansia che le cose possano venire fuori senza che le abbia potute spiegare. In questo momento, tuttavia, io che non sono invidioso, ammetto che invidio chi racconta di essersi separato nella pace più assoluta ".

I figli e la difficoltà nel non poterli potare in Italia

Ad aggravare la situazione, la questione dei figli che al momento – per ragioni anagrafiche e legali – non possono essere portati in Italia. Infatti, l’artista ha dovuto annullare tutti i propri impegni per potersi dedicare completamente ai due bambini che vivono a Los Angeles con lui. Quando annunciò la fine del suo matrimonio, Tiziano, prima di trincerarsi nel silenzio più totale, aveva fatto sapere: " In questo momento non posso lasciarli, e non posso portarli con me in Italia. Per questo, con grande tristezza, sono costretto a disdire gli impegni presi con voi e con Mondadori per presentare il mio primo romanzo: un appuntamento che attendevo da una vita ". Inutile dire che, come spesso accade, da questa sua frase si è scatenato il dibattitto ed è per questo che il cantante nel corso dell’intervista con il Corriere ha voluto fare chiarezza: " Questa frase ha scatenato gli odiatori seriali e ha dato pane ai cretini, specie considerando che i miei figli erano con me in tour in Italia questa estate. Ora, non poter partire coi bimbi è dovuto non alle leggi italiane, ma a un tecnicismo noioso e fastidioso: avendo un divorzio in corso, non posso lasciare lo Stato della California coi miei figli. Sarei potuto venire da solo, ma avrebbe significato non potermi occupare di loro, che in questo periodo stanno soprattutto con me ".

La reazione dei figli al divorzio di Tiziano e Victor