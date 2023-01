"Non faccio come lei...". Sonia Bruganelli punge la Ferragni

C'è chi fa beneficenza sbandierandola ai quattro venti e chi, invece, preferisce rimanere nell'ombra. Sonia Bruganelli si schiera tra le fila di questi ultimi, ma a chi convoca conferenze stampa per annunciare di avere devoluto il proprio compenso non le manda a dire: " Certe cose si fanno in silenzio ".

Il riferimento a Chiara Ferragni non è velato. La moglie di Paolo Bonolis ha fatto il nome dell'imprenditrice digitale per dire la sua sul dilagante buonismo tra gli influencer. Ma soprattutto per scrollarsi di dosso l'etichetta di donna che ama ostentare lusso e soldi. " Un equivoco fastidioso su di me. Io non faccio shopping sfrenato per fare rosicare tutti. Sui social metto le cose che mi piacciono per divertirmi, non la vita vera ".

In più di una occasione, infatti, Sonia Bruganelli è stata critica sui social per essersi mostrata a bordo di jet privati o all'interno di negozi di lusso per comprare borse e scarpe (le sue passioni) da migliaia di euro. " Io non ostento, gioco con quello che mi aiuta a superare tanti dolori. Di sicuro non metto le cose serie che faccio", ha confessato nell'ultima intervista rilascia a Il Messaggero, scoccando una frecciata all'indirizzo della moglie di Fedez: "Non sono come Chiara Ferragni, che convoca conferenze stampa ".