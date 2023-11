Icardi, le notti insonni e la paura di morire: le confessioni di Wanda Nara

Wanda Nara ha dato un nome alla malattia che lo scorso luglio le è stata diagnosticata in Argentina: leucemia. La showgirl ha scelto l'Italia e Ballando con le stelle per parlare apertamente e con coraggio della difficile battaglia, che sta combattendo da circa cinque mesi. "Sono qui anche per mandare un messaggio di normalità ai miei figli, la loro mamma è malata ma è invincibile e può fare tutto ", aveva confessato in un'intervista rilasciata a poche ore dal debutto su RaiUno e della malattia è tornata a parlare anche nel corso dell'ultima puntata del programma.

Nella clip che precede l'esibizione in pista, Wanda Nara ha parlato del rapporto con il marito Mauro Icardi. Nel 2021 il calciatore e la moglie avevano vissuto una crisi profonda a causa del tradimento di Icardi con un'attrice argentina. Per oltre un anno la coppia è andata avanti tra tentativi di riconciliazione e pause di riflessione, salvo poi tornare insieme alla fine del 2022. Da quel momento Maurito e Wanda non si sono più lasciati, ma la loro unione è stata messa nuovamente alla prova dal destino.

" Poco prima di festeggiare dieci anni insieme mi hanno diagnosticato la malattia" , ha raccontato Wanda Nara nell'ultima puntata di Ballando con le stelle, tornando con la memoria allo scorso luglio quando, dopo una serie di controlli di routine, ha scoperto di avere la leucemia. La notizia fece il giro del mondo in poche ore, ancora prima che i medici si fossero pronunciati con sicurezza, e in quel momento - quando il mondo le stava crollando addosso e la paura di morire era forte - Icardi le ha dimostrato il suo amore.