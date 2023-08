"Sto per morire e nessuno me lo dice". La confessione choc di Wanda Nara

" Wanda conferma la malattia che sta attraversando. Me l'ha detto, ma io scelgo comunque che lo dica lei. E Wanda lo dirà quando sarà più serena ". Le dichiarazioni rilasciate dal giornalista Angel De Brito a LAM, trasmissione della tv argentina, non lasciano dubbi sul difficile momento che Wanda Nara sta vivendo. Da giorni circolavano voci che l'imprenditrice argentina fosse affetta da leucemia, ma solo oggi si scopre che i rumor hanno solide fondamenta.

Durante l'ultima puntata del programma argentino, Angel de Brito ha parlato della lunga chiacchierata telefonica avuta con Wanda Nara. Una conversazione nella quale l'argentina ha fatto toccanti rivelazioni sui momenti in cui ha ricevuto la diagnosi e su come la sua vita " è andata in pezzi " nel giro di poche ore.

Come sta Wanda Nara

Il giornalista ha parlato a nome di Wanda Nara, riportando alcune dichiarazioni. " Sto bene ma sotto choc, sto assimilando. Quando riuscirò a capire ciò che mi sta succedendo, forse potrò dirlo pubblicamente ", ha dichiarato l'argentina, rivelando come ha appreso della sua malattia: "È stato difficile perché l'ho scoperto in tv. Nessuno me l'ha detto. Inizialmente non mi hanno confermato una diagnosi" . Quando la notizia della malattia della moglie di Icardi si è diffusa in tutto il mondo, infatti, lei era ancora ricoverata nella clinica di Buenos Aires, dove si era sottoposta ad ulteriori accertamenti.

"Le infermiere piangevano"

Secondo quanto rivelato da De Brito - e confermato dalla stessa Wanda - la diagnosi non è stata subito chiara ma il sentore che si trattasse di qualcosa di serio c'era e questo ha scatenato le paure dell'argentina: " All'inizio le infermiere sono entrate piangendo e mi hanno abbracciato. E io ho detto a Mauro: 'Sto per morire e loro non me lo dicono'". L a prima diagnosi ha indotto i medici a sottoporre Wanda a una biopsia, che avrebbe confermato la leucemia: "Avevano dei sospetti, ma potevano essere sei malattie diverse. E non mi hanno detto niente perché non erano del tutto sicuri. Ho fatto una biopsia che ha richiesto dodici giorni, ed è stato confermato ".

La paura e la scelta di Icardi