"Non dormivo da un mese per i dolori". Costantino parla della malattia che lo costringe in ospedale

Cominciano a migliorare le condizioni di salute di Costantino Vitagliano. A rivelarlo è stato lui stesso attraverso la sua pagina Instagram, dove da circa un mese l'ex tronista di Uomini e donne comunica con i suoi follower dal letto dell'ospedale. " Sto facendo una cura da due giorni e finalmente da due giorni dormo senza dolori ", ha rivelato Vitagliano nell'ultima storia condivisa sulla sua pagina personale e che ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai suoi tanti fan.

Costantino Vitagliano in ospedale

Costa, come è stato soprannominato dai suoi fan, è ricoverato all'ospedale San Gerardo di Monza da metà novembre a seguito di forti dolori alla schiena. Dopo essersi sottoposto a una serie di esami specifici, il primo tronista della storia di Uomini e Donne ha fatto sapere di avere una malattia rara ma non ha mai dato un nome al male, che lo costringe a rimanere ricoverato in ospedale da oltre un mese. Così, nelle scorse ore, ha voluto fare un po' di chiarezza sulle sue condizioni di salute attraverso un video social. "Voglio essere schietto e sincero, se non rispondo è perché esattamente non so cosa rispondervi. Non so ancora che cos'ho. Se è una cosa rara, capirete anche voi, ci saranno da fare vari tentativi", ha detto Costantino Vitagliano su Instagram, rassicurando i seguaci sugli sviluppi clinici.

La cura farmacologica e i miglioramenti