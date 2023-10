"Non ha rovinato nessuna famiglia". Al Bano in difesa della compagna Loredana Lecciso

Fresco di festeggiamenti per i suoi 80 anni,Al Bano Carrisi è stato ospite di Silvia Toffanin nel salotto di "Verissimo". L'ospitata dell'artista è stata l'occasione per celebrare la sua carriera ma anche la sua grande famiglia della quale fa ancora parte Romina Power. I rapporti tra la cantante italoamericana e l'attuale compagna di Al Bano, Loredana Lecciso, però, non sono mai stati sereni e a "Verissimo" il cantante di Cellino San Marco ha voluto difendere una volta per tutte Loredana dall'accusa di essere una rovina famiglie.

Il rapporto con Romina oggi

Subito in apertura di intervista Al Bano Carrisi ha parlato dei suoi rapporti oggi con l'ex moglie, anche lei presente all'Arena di Verona in occasione della festa per i suoi 80 anni. Il cantante ha ricordato come " l'alchimia sul palco non sia mai mancata " tra loro ma di non avere mai capito i motivi che hanno portato Romina a lasciarlo. " La famiglia è sacra e io non avevo nessuna intenzione di interrompere il matrimonio. Ma ho rispettato la sua scelta di volere andare via" , ha rivelato il cantautore. Romina Power, di recente, ha definito il loro attuale rapporto come quello di due "nemici pacifici", ma l'artista non ha voluto commentare. Il loro addio rimane comunque una sconfitta per Carrisi: " Non ho ancora capito perché se ne è voluta andare, ma va bene così. La vita è piena di trabocchetti e devi imparare a superarli" .

Le parole in difesa di Loredana