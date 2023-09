"Ho rinunciato per un aut aut di Romina". Ecco perché Loredana Lecciso non era alla festa di Al Bano

Ascolta ora: ""Ho rinunciato per un aut aut di Romina". Ecco perché Loredana Lecciso non era alla festa di Al Bano"

Lo scorso 18 maggio Al Bano ha festeggiato i suoi 80 anni nella splendida cornice dell'Arena di Verona con uno show unico - "4 volte 20" - che ha radunato migliaia di spettatori e tutta la sua grande famiglia allargata. Sul palco e in platea c'erano, infatti, i figli più piccoli Jasmine e Al Bano Jr, l'ex moglie Romina Power e i suoi tre figli, Yari, Cristel e Romina Jr. Solo una persona non era presente alla grande festa: la sua compagna di vita, Loredana Lecciso. Un'assenza che non è passata inosservata e ha alimentato i gossip estivi, ma che solo oggi viene giustificata proprio dalla showgirl.

" Lui voleva che fossimo tutti lì, io accettai subito con grande entusiasmo, ma la sua ex moglie non fece altrettanto. Così, per evitare problemi ad Al Bano, ho deciso con grande dispiacere di non andarci io. L'ho fatto per amore suo ", ha confessato Loredana Lecciso all'AdnKronos, che la intervistata di recente, parlando per la prima volta dell'aut aut imposto da Romina Power sulla festa di Al Bano.

I difficili rapporti tra Romina e Loredana Lecciso

Loredana ha dovuto confessare cosa è accaduto per mettere a tacere le voci su una presunta crisi con il cantante di Cellino San Marco, che in realtà non c'è mai stata ma è stata alimentata dalla sua assenza all'evento veronese. Piuttosto la showgirl ha dovuto fare un passo indietro per mantenere un equilibrio familiare che lei, contrariamente alla Power, ha cercato di mantenere facendo buon viso a cattivo gioco. " Con Romina e la sua famiglia non ho nessun problema. All'inizio ho provato ad avere rapporti con loro ma non è stato possibile e non per colpa mia " ha chiarito la compagna di Al Bano.