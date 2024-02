"Non ho voglia di parlare". Fedez in prima fila da Versace schiva i giornalisti

Mentre da una parte Chiara Ferragni latita dalle sfilate della moda milanese, in quella che per lei è una delle settimane più importanti dell'anno, a presenziare c'è Fedez. Il rapper, in questi giorni nel turbinio mediatico per la separazione con la moglie, non è voluto mancare alla sfilata di Donatella Versace per onorare il rapporto di amicizia che li lega da molti anni. Una presenza che aveva annunciato nel pomeriggio ai microfoni di Michel Dessì: " Donatella è una mia grandissima amica e mi è molto vicina in questo momento… ".

Sono state diverse, nelle ultime settimane, le volte in cui il rapper si è filmato in compagnia della stilista. Quasi uno smacco nei confronti della moglie, quasi ex, che preferisce rimanere lontana dalla mondanità a seguito delle ripercussioni derivanti dal caso del pandoro Balocco. Lei per gi esperti è che ora si chiama un "elemento radioattivo", ossia la sua vicinanza a un brand rischia di comprometterne la reputazione. Una grana non indifferente che l'influencer non è in grado al momento di gestire, essendo stata per anni il moderno "re Mida" delle pubblicità e dei brand di lusso. Fedez, invece, sta provando ad affrancarsi dalla moglie: già dalle prime battute, dai primissimi momenti successivi alla notizia della sanzione dell'Antitrust, il rapper ci aveva tenuto a sottolineare che lui e la moglie erano due entità diverse e che la sua beneficenza era diversa.