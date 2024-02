"La mia priorità sono i figli". Fedez rompe il silenzio

" Dai ragazzi, secondo voi anche se fosse vero vengo a dirlo a voi?​ Ha senso che io venga a raccontare a voi i problemi della mia vita con due figli?" . Così Fedez ha replicato alle domande dell'inviato di Pomeriggio 5, Michel Dessì, che lo ha intercettato sotto casa di un amico. Nonostante gli screzi avvenuti con Myrta Merlino solo due settimane fa, alla fine il rapper ha deciso di rompere il silenzio dietro il quale si era trincerato da ieri, giorno in cui Dagospia ha sganciato la bomba sull'addio a Chiara Ferragni, proprio nella trasmissione condotta da Myrta Merlino.

Le prime dichiarazioni

Invece di evitare le domande scomode del giornalista, Fedez ha scelto di commentare con poche frasi le ultime notizie, che lo vedono a un passo dal divorzio dalla moglie. "Chiunque può parlare di quello che vuole, a me non interessa. Ho altre priorità nella mia vita e sono i miei figli in questo momento. Accetto che le persone facciano illazioni sulla mia storia perché sono un personaggio pubblico, ma che io mi metta a rispondere nel merito no", ha dichiarato decisamente scocciato Fedez durante la diretta di Pomeriggio 5. Poi ha replicato alla domanda più pungente, quella sulla possibile messinscena della separazione per risollevare le sorti pubbliche sue e della Ferragni: "Secondo lei io ho voglia di giocare sulla pelle dei miei figli?".

Le parole su Donatella Versace

Secondo i beneinformati Federico Lucia ha lasciato il tetto coniugale domenica scorsa e ora alloggia nella casa, dove viveva anni fa con l'ex fidanzata Giulia Valentina. Al cronista di Pomeriggio 5 ha detto di stare bene, poi ha replicato seccato alla domanda su tutto ciò che sta uscendo su di lui e sulla moglie, affari di patrimonio compresi: "Non mi interessa cosa dicono le persone. Lei conosce la relazione con sua moglie? Se io le chiedessi lei come si comporta con sua moglie, lei come lo percepirebbe?". Che le strade dei Ferragnez si siano divise appare chiaro anche sulla base delle mosse che Fedez sta compiendo. Mentre l'influencer - che è attesa da Fabio Fazio a Che tempo che fa il 3 marzo - diserta la Fashion Week milanese, il rapper è pronto a presenziare alla sfilata di Donatella Versace come se nulla stesse accadendo. "Ci sarò, certo perché Donatella è una mia grandissima amica e mi è molto vicina in questo momento", ha confessato Fedez prima di allontanarsi. In effetti negli scorsi giorni sono stati numerosi i contenuti condivisi dal rapper sul suo canale Instagram, dove si vedeva Donatella Versace. A lei avrebbe parlato apertamente dei suoi problemi coniugali prima dell'epilogo più negativo.