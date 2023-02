"Non mi segue", "Rimediato". Diletta Leotta e Lazza, che succede a Sanremo?

Prove di gossip puro per Lazza. Il cantante, rapper, trapper (e altro ancora) all'Ariston è arrivato per contendersi il podio (" A Sanremo per vincere, a me non piace partecipare ", ha detto pochi giorni fa) ma intanto sui social pensa a altro. "Diletta Leotta non mi segue, offeso ", ha scritto su Twitter l'artista, lamentando il mancato interesse (almeno social) della Leotta nazionale verso di lui. Poche ore e alla défaillance Diletta ha replicato prontamente. " Rimediato! ", ha cinguettato l'inviata di Dazn, approdata in riviera per Radio 105. Ora Lazza deve solo stare attento a Loris Karius (fidanzato della Leotta). Sì, che non lo riduca in "Cenere".

Si vocifera che a Sanremo ci sia una cantante dalle richieste stravaganti. A riferirlo è Dagospia, che negli scorsi giorni ha messo nero su bianco voci di corridoio (d'hotel). " Una cantante in gara ha già iniziato a dare i numeri come si poteva prevedere: pretendeva in camera immediatamente una fornitura di acqua di una marca che l’hotel non aveva. Tutti nel panico, ma alla fine la preziosa acqua è arrivata". Per l'irriverente portale è facile prevede di chi si tratta. Gesti da diva, fare schivo e quel dettaglio : "Non ha voluto con sé l'autore del suo pezzo ". Chi sarà la scassa...?!