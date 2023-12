"Non nominarmi più o dirò la verità", "Sono un padre presente". Volano stracci sul web tra Belen e Antonino

Le festività natalizie non hanno portato serenità a Belen Rodriguez. L'argentina ha scelto di festeggiare il Natale insieme al compagno Elio Lorenzoni e alla piccola Luna Marì lontano dalla sua famiglia e dal primogenito Santiago, che ha trascorso le feste insieme a papà Stefano. La fuga lontano da Milano, però, ha provocato la furibonda reazione di Antonino Spinalbese, che avrebbe voluto trascorrere le festività natalizie con sua figlia. Le accuse lanciate sui social, però, hanno indispettito la Rodriguez che poche ore fa ha attaccato l'ex compagno attraverso un durissimo messaggio pubblicato su Instagram e lo scontro diretto è stato inevitabile.

Cosa è successo tra Belen e Spinalbese

Belen ha scelto di trascorrere gli ultimi giorni dell'anno lontano da Milano, festeggiando il Natale all'Albereta, uno splendido resort in Franciacorta, insieme a Elio Lorenzoni e alla figlia Luna Marì, prima di volare in Argentina per riunirsi con la sua famiglia e accogliere il nuovo anno sotto al caldo sole sudamericano. La showgirl ha trovato un accordo con l'ex marito, che ha potuto trascorrere il Natale con Santiago, ma non ha rinunciato ad avere Luna Marì accanto a lei, lasciando da solo Antonino Spinalbese e quest'ultimo non l'ha presa affatto bene. Il parrucchiere di Torre del Greco "è furioso con Belen", hanno riferito alcune testate, e sui social Spinalbese avrebbe addirittura pubblicato un messaggio contro la sua ex. Una storia rimossa alla velocità della luce, ma non prima che la showgirl la leggesse e la commentasse pubblicamente.

Lo scontro: il post furioso di Belen

"Ho letto degli articoli alquanto diffamatori ed equivoci sul mio conto, su mia figlia riguardanti il Natale ", ha tuonato sul web Belen Rodriguez, puntando il dito contro l'ex compagno, ma senza fare mai il suo nome, e ha proseguito durissima l'argentina infiammando lo scontro con Antonino: " Io ho sempre rispettato gli uomini, non ho mai vietato niente e lo sai bene. Invito la persona che mi ha tirato in ballo ad occuparsi di sua figlia durante tutto l'anno. Non porre attenzione solo sul giorno di Natale. L’amore serve sempre, non solo alla vigilia ". Belen ha detto di essersi vista costretta a fare questa precisazione e poi ha affondato Spinalbese: " Lo invito a non nominarmi mai più pubblicamente, ma in forma privata. Altrimenti sarò costretta a spiegare la verità. Ancora una volta, ormai, non ho più problemi a farlo ". Chiaro, chiarissimo il riferimento all'ospitata a Domenica In, nella quale la showgirl ha parlato apertamente dei tradimenti di De Martino. A quanto pare, la Rodriguez ha dei sassolini dalla scarpa da togliersi anche nei confronti di Antonino.

La replica social di Spinalbese