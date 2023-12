"È furioso". De Martino e il retroscena sull'intervista di Belen

Dietro la risposta pacata e conciliante, che Stefano De Martino ha dato all'ex moglie, Belen Rodriguez, a seguito dell'intervista al vetriolo rilasciata dall'argentina a Domenica In, c'è molto di più. Secondo quanto riferito dai bene informati, infatti, il conduttore di Bar Stella non avrebbe reagito affatto bene alle dichiarazioni di Belen, che da Mara Venier ha parlato dei tanti tradimenti consumati dal bel napoletano durante il loro matrimonio. Al riparo da occhi indiscreti De Martino avrebbe avuto una reazione furiosa.

Belen e Stefano, le versioni diverse

Domenica scorsa è stato il D-Day per una delle coppie più chiacchierate del mondo dello spettacolo. Dopo mesi di voci, silenzi e ospitate saltate,Belen Rodriguez ha accettato di parlare in pubblico della fine del suo matrimonio e ha vuotato letteralmente il sacco sui tradimenti di Stefano De Martino. "Non è finita per un tradimento, è iniziato con un tradimento. Dopo un mese l’ho saputo, però ho fatto finta di niente. Ma poi ce ne sono state altre, una decina, sono arrivata a dodici, poi ho smesso di telefonare ", aveva rivelato la showgirl a Domenica In, svelando i retroscena più miseri di una storia d'amore, che ha fatto sognare i fan. Per contro, Stefano De Martino - ospitato da Fabio Fazio a Che tempo che fa poche ore dopo l'intervista di Belen, aveva usato toni più pacati e concilianti: " Quando finiscono le relazioni ci sono sempre due verità, ognuno ha la propria. Io ho deciso di non renderla pubblica la mia, perché Belen è la madre di mio figlio ". Pare, però, che la reazione privata di Stefano non sia stata altrettanto tranquilla.

La reazione furiosa di De Martino