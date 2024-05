"Non può toccare il Papa". Benigni infrange il divieto e bacia papa Francesco

Piazza San Pietro si è riempita di migliaia di bambini domenica 26 maggio in occasione della prima Giornata Mondiale dei Bambini. L'occasione per papa Francesco per celebrare un Angelus speciale rivolto a un pubblico giovane e festoso, al quale si è aggiunto un ospite, Roberto Benigni, che ha lasciato il segno davanti alle porte del Vaticano. Il comico toscano ha dato spettacolo in piazza San Pietro ma ha anche infranto un divieto, riguardante il papa, e il video del suo siparietto ha ben presto fatto il giro del web.

Benigni, cosa è successo in piazza San Pietro

Subito dopo la consueta messa domenicale, celebrata alla presenza di quasi centomila persone, la maggior parte delle quali bambini e ragazzi, Roberto Benigni ha preso la parola per parlare ai giovani presenti in piazza San Pietro. Ma subito ha voluto cogliere di sorpresa i presenti, e soprattutto il pontefice, con un fuori programma. "Non so proprio come dimostrarle il mio affetto, il mio amore", ha esordito Benigni rivolgendosi a papa Francesco e poi raccontando quanto accaduto alla vigilia del suo intervento: "Prima di entrare, mi si sono avvicinate due guardie svizzere, mi hanno detto: 'Lei può fare qualsiasi cosa, tranne toccare il Papa'. Ho detto: "No, ma come?'. E ora da quando me l'hanno detto, ho voglia di fare solo quello". A quel punto Benigni si è rivolto al Papa, chiedendogli: "Un bacio glielo posso dare? Un bacio da parte di tutti loro, che vale 100 mila". Quando papa Francesco si è alzato per salutarlo, il comico toscano è salito da lui e, dopo averlo abbracciato, lo ha baciato sulla guancia.

Il siparietto di Benigni con papa Francesco

Tornato sulla gradinata di piazza San Pietro Benigni ha scherzato con il pontefice, ricollegandosi al periodo delle elezioni. "Qui mi trovo a mio agio, è la mia città. Ho una vocazione. Fin quando ero piccolo, io dicevo che da grande avrei voluto fare il Papa", ha ironizzato il comico toscano, rivolgendosi nuovamente verso papa Francesco. "Quasi quasi Santità alle prossime elezioni mi presento anche io. Quando ci sono? Non dopo di lei, ma insieme a lei, ci mettiamo insieme. campo largo, mettiamo sulla scheda Jorge Mario Bergoglio detto Francesco, vinciamo subito", ha scherzato Benigni, prima di rivolgere un messaggio meno ironico ai bambini presenti alla giornata mondiale a loro dedicata, parlando di sogni e speranze.