"Non riesco più a camminare". La rivelazione choc di Romina Power

" Sfortunatamente il mio corpo in questo periodo mi sta dando del filo da torcere e purtroppo non mi rende agile come vorrei ". Con queste parole Romina Power ha salutato i suoi follower su Instagram, annunciando di non potere essere presente a Lecce al Museo di Castromediano, dove era attesa per una serata spirituale.

La cantante ha parlato dei suoi problemi di salute, ammettendo di avere seri problemi di deambulazione. " Devo ammettere che non riesco proprio a camminare " ha dichiarato nel video, avvisando tutti della sua assenza all'evento programmato: "Volevo essere con voi questa sera fisicamente, ma ci sono spiritualmente". Romina Power si è scusata con il pubblico e poi ha concluso: "I miei problemi di deambulazione mi impediscono di muovermi. Passerà. Ma mi dispiace ".

Le sue parole hanno messo immediatamente in allerta i fan, che l'hanno travolta con commenti e messaggi di stima e supporto. Da anni Romina Power combatte con un problema alla gamba. Nel tentativo di risolvere la sua condizione limitante dal punto di vista fisico e soprattutto dolorosa, nel 2019 si era sottoposta a un delicato intervento chirurgico al ginocchio. Un'operazione che però non sembra avere risolto la sua situazione per lo meno in mondo definitivo.