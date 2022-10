Mara Venier blocca Loredana Lecciso: "Romina Power? Non nominarla, siamo diffidati"

L'ospitata di Loredana Lecciso nell'ultima puntata di Domenica In doveva essere l'occasione per parlare dei figli, della sorella e dei nuovi progetti lavorativi della showgirl, ma si è trasformata in un caso. Mentre la compagna di Al Bano Carrisi stava raccontando alcuni aneddoti legati alla sua storia con il cantautore di Cellino San Marco, Mara Venier ha messo le mani avanti, invitando Loredana a non fare il nome di Romina Power. " Non nominiamola perché ci querelano ", ha detto la conduttrice prima di rivelare cosa è successo tra lei e la cantante italoamericana alla vigilia della messa in onda della trasmissione

Loredana Lecciso e Al Bano

Loredana Lecciso è tornata a Domenica In diciotto anni dopo la prima volta. La showgirl si è commossa durante il servizio, che ha mostrato Al Bano raccontare il loro primo incontro e la nascita del loro amore. Una unione solida che, nonostante i pettegolezzi e gli alti e bassi vissuti come ogni coppia, ha vinto su tutto e tutti. Ma mentre Loredana stava raccontando quando lei e Al Bano si sono conosciuti, Mara Venier l'ha bloccata tra l'imbarazzo generale: " Non dobbiamo nominare... non si nomina proprio per adesso poi vediamo durante l'intervista cosa succede ".

La diffida di Romina Power

Mara Venier si è vista così costretta a spiegare cosa è successo prima della diretta di Domenica In. Saputo della partecipazione di Loredana Lecciso alla puntata domenicale, Romina Power ha invitato la trasmissione e la conduttrice a non parlare di lei in nessun modo, pena l'azione legale. Così la Venier ha messo le mani avanti anche se Loredana Lecciso non l'aveva citata: "Preferisco non nominare Romina, perché posso dirlo pubblicamente siamo state diffidate da fare il nome di Romina. Per cui cercheremo di evitare questo. Tranquilla Romina e tanti auguri per il tuo compleanno cara". E quest'ultimo augurio ha fatto letteralmente esplodere i social network. Gli utenti del web hanno ironizzato sulla punzecchiatura fatta da zia Mara all'indirizzo della Power e i meme e i commenti sarcastici si sono sprecati.

MIO DIO RAGAZZI IL RITORNO DELLE BAGARRE DELLA ZIA CHE EMOZIONE tranquilla Romina e tanti auguri che è il tuo compleanno cara#DomenicaIn pic.twitter.com/ouN53Y00Ul — Nicolò (@NicoloC__) October 2, 2022