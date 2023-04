"Non è il momento giusto": Massimo Giletti declina l'invito di Mentana

“Questo non è il momento giusto per farlo e forse non è nemmeno il modo giusto“; così Massimo Giletti fa sapere – attraverso un breve video diffuso in rete – che non sarà ospite allo speciale di domenica sera programmato da Enrico Mentana su La7 per fare chiarezza sulla trasmissione condotta dallo stesso Giletti, Non è l’Arena, improvvisamente interrotta.

L’invito di Enrico Mentana

Era stato lo stesso direttore del Tg di La7, Enrico Mentana, a fare sapere sul proprio profilo Instagram che, domenica 23 aprile, Massimo Giletti sarebbe stato ospite nella sua trasmissione. "Sul caso Giletti continuo a pensare che queste crisi si superano solo con la chiarezza”, aveva scritto il giornalista. L’idea di Enrico Mentana era quella di fare luce sulla vicenda che ha portato allo stop del programma di Giletti, Non è l’Arena, e così aveva aggiunto: “Stiamo pensando a una trasmissione che affronti tutte le questioni più scottanti emerse attorno a questa vicenda, adeguata testimonianza del fatto che da noi non si nasconde nulla, soprattutto quando si parla di mafia”. Ricordiamo, infatti, che il programma di Massimo Giletti è finito al centro di numerose polemiche per aver ospitato più volte Salvatore Baiardo, condannato per favoreggiamento dei fratelli Graviano. Proprio per questo motivo, la Procura di Firenze sarebbe al lavoro per chiarire anche la questione dei compensi elargiti a Baiardo.

L’annuncio di Massimo Giletti

È proprio di qualche ora fa, invece, la notizia diffusa dallo stesso Giletti che, all’uscita della Procura di Firenze, ha registrato un video in cui ha raccontato di essere appena stato a colloquio con i magistrati e, dunque, di dovere rifiutare l’invito di Enrico Mentana.

Queste le parole di Massimo Giletti: “Ci sono vicende che non si possono risolvere all’interno di uno studio televisivo. Vanno affrontate nei luoghi deputati per farlo. Cioè gli uffici di un’azienda. Altrimenti si rischia di finire all’interno di un’ aula di tribunale”. Poi il conduttore, dopo avere sottolineato di essere appena uscito dalla Procura di Firenze, simbolo della vicenda alquanto delicata e complessa, ha continuato ritenendo opportuno ringraziare comunque Enrico Mentana per l’invito: “Per questo, pur dicendo davvero grazie ad Enrico Mentana, non mi è possibile partecipare allo speciale previsto per domenica da La7. Lo devo soprattutto ai magistrati che stanno lavorando su questa indagine e lo devo anche forse per rispettare me stesso”. Infine, ha concluso: “Io devo e parlerò sicuramente, ma questo non è il momento giusto per farlo e forse non è nemmeno il modo giusto”.

La reazione di Enrico Mentana

Il direttore, appena appresa la notizia, ha subito commentato pubblicando un post sul proprio profilo social spiegando che, dinanzi a ciò che ha riferito Giletti, l’unica cosa da fare è quella di rinviare la trasmissione; e così, ha scritto: “Massimo Giletti mi ha appena inviato un breve messaggio video all'uscita dalla Procura di Firenze. Lo potete vedere sul sito e sui social del tg La7. È ovvio che di fronte alle argomentazioni che potete sentire non si può che raccogliere la richiesta di Giletti di rinviare la trasmissione di domenica prossima”. Per tali motivazioni Giletti e Mentana ci riproveranno - come fa sapere lo stesso Enrico Mentana - non appena i risvolti delle nuove indagini potranno consentire una testimonianza televisiva adeguata per lo scopo della trasmissione.