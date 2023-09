Proposta di matrimonio a Uomini e Donne: dopo Temptation Island, Giuseppe sposa Gabriela

Giuseppe e Gabriela di Temptation Islandcontinuano a regalare colpi di scena. Alla fine dell'esperienza nel reality dei sentimenti la coppia si era prima lasciata e poi ripresa nel corso di un secondo falò, ma nessuno si sarebbe aspettato che la coppia potesse arrivare all'altare. E invece la promessa è arriva durante l'ultima puntata di Uomini e donne.

Il dating show di Canale 5 è tornato a intrattenere i telespettatori nella fascia pomeridiana. Nella prima puntata del programma in studio sono arrivate coppie già note al grande pubblico non solo per la partecipazione a Uomini e donne, ma anche per l'avventura vissuta a Temptation Island. In studio sono così arrivati anche Gabriela e Giuseppe, una delle coppie più discusse dell'ultima edizione del reality dei sentimenti e dopo i saluti di rito, l'american boy - così è stato ribattezzato a Temptation Island - ha sorpreso tutti.

La proposta in studio

Mentre Giuseppe si era assentato con una scusa, Maria De Filippi ha lanciato un filmato per Gabriela, nel quale il fidanzato ha ripercorso la loro storia d'amore. " La notte che ci siamo lasciati a Temptation non ho dormito, mi mancava tutto di te anche i tuoi pizzicotti e quando siamo tornati insieme parlavamo e piangevamo", ha detto il giovane, proseguendo: "Sarai l'unica e anche l'ultima. Sei una rarità" . Poi, rientrato in studio, Giuseppe si è inginocchiato davanti a Gabriela e ha tirato fuori la scatolina contenente l'anello, pronunciando la classica frase: "Mi vuoi sposare?". Gabriela non ha risposto ma le lacrime e il bacio al compagno hanno fatto il resto. "Sono felicissima ", ha detto Gabriela a Maria ammettendo che la loro relazione, dopo Temptation e gli sbagli commessi in passato, si è trasformata e rafforzata.

La reazione del popolo dei social