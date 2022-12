"Non si è più presentata a lavoro". Gardaland replica alle accuse della giovane star di Onlyfans

Le numerose interviste rilasciate da Ilaria Rimoldi, sul mancato rinnovo del contratto di lavoro a Gardaland in seguito al suo successo su Onlyfans, non hanno lasciato indifferente la dirigenza del parco divertimenti veronese. L'accusa di "cacciata" e "allontanamento" dalle mansioni, che la 25enne ha svolto fino alla fine novembre, non corrisponde a verità secondo quanto riferito dalla dirigenza di Gardaland, che ha detto la sua sulla vicenda in una nota ufficiale.

I vertici del parco respingono con fermezza l'accusa e spiegano: " Gardaland riconosce e promuove l'importanza delle risorse umane all'interno dell'ambiente lavorativo e incentiva la creazione di rapporti di rispetto e collaborazione con e tra i propri dipendenti. Nell'ambito delle politiche aziendali, si invitano i collaboratori, per le proprie attività digital, a evitare l'utilizzo improprio dei loghi o delle immagini di Gardaland non in linea con la vocazione familiare del Parco divertimenti" .

La dirigenza di Gardaland fa chiarezza

La dirigenza non avrebbe, dunque, contestato il secondo impiego della giovane sul sito di contenuti hot portato avanti da Ilaria, ma l'accostamento di immagine tra la sua attività extra e il parco. Lo scorso agosto la 25enne fu ospite della trasmissione televisiva "Zona Bianca" e in quell'occasione rilasciò un'intervista, parlando del suo exploit sulla piattaforma di contenuti per adulti, Onlyfans, indossando la divisa di Gardaland con il logo in primo piano. Una scelta che avrebbe lanciato un messaggio non corretto alla clientela del parco divertimenti e non in linea con la politica aziendale di Gardaland.