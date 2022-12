"Cacciata da Gardaland, su Onlyfans guadagno 5.000 euro al mese"

In cinque mesi la vita di Ilaria Rimoldi, 25 anni di Monza, è cambiata radicalmente. Da semplice addetta all'accompagnamento a Gardaland a star di Onlyfans. Le due cose, però, non sono risultate compatibili. Dopo il clamore mediatico scatenatosi attorno alla sua storia, il contratto stagionale nel parco giochi non le è stato rinnovato. E la sensazione della giovane è che a determinare il mancato rinnovo siano state le foto osé pubblicate su Onlyfans.

La scelta di approdare sul sito di contenuti hot è stata solo di natura economica: " Lo stipendio era insufficiente per affitto, auto, spesa e bollette. Così ho avuto l'idea di Onlyfans: e ora ho più di 300 persone che pagano 10 dollari al mese per vedermi". Niente porno, solo foto sexy in lingerie, che le hanno fruttato da qualche centinaio di euro al mese a circa 5mila euro lordi nel giro di pochi mesi. Dal fidanzato e dai genitori non sono arrivate obiezioni e, inizialmente, neppure da Gardaland: " Mi erano parsi molto aperti. La vita privata di una persona resta comunque un fatto personale ". Invece qualcosa sarebbe cambiato dopo la visibilità ottenuta da Ilaria, intervistata da tv e giornali per il successo ottenuto su Onlyfans.

La risposta al successo

Dopo essere salita alla ribalta della cronaca per la sua doppia vita, Ilaria ha notato un cambiamento di atteggiamento nei suoi confronti da parte dei suoi datori di lavoro. " Ho capito di essere diventata 'quella là'. I capi telefonavano per richieste, disposizioni, turni e orari ma con me non parlavano assolutamente. Riferivano ai miei colleghi", racconta al Corriere. In un'altra intervista, rilasciata a La Stampa, la 25enne ha spiegato cosa è successo nel parco: "Il direttore mi ha detto che Gardaland è un posto per famiglie e che io invece facevo contenuti per adulti. È stato un discorso molto implicito, ma mi ha fatto capire che dovevo scegliere. Da quel giorno, però, sono iniziati i problemi: riduzioni dell'orario da 40 a 25 ore la settimana, piccoli gesti per farmi capire che non ero più gradita ".

Il confronto con la dirigenza di Gardaland

A complicare la situazione ci sarebbe l'episodio legato a un'apparizione di Ilaria in tv a L'Arena di Massimo Giletti, dove la 25enne è andata con la t-shirt del parco giochi. " Utilizzo improprio dei loghi ", hanno fatto sapere da Gardaland, ma la ragazza non pensava che questo potesse nuocere: " Me lo avevano chiesto gli autori. Io non ci avevo pensato, ho accettato". Invece qualcosa si è smosso. Al Corriere della Sera Ilaria ha riferito di essere stata convocata dal direttore del personale e da un altro manager : "Senza essere sgarbati, mi hanno fatto presente che Gardaland è una struttura per famiglie e che quelle foto non si addicono all'immagine del parco". Ma lei ha replicato con fermezza: "Discorsi campati per aria... Ho risposto che nel mio tempo libero faccio ciò che voglio e che se volevano potevano alzarmi lo stipendio. Se mi avessero dato 5 mila euro al mese sarei rimasta. Ovviamente hanno rifiutato". E alla fine il contratto a tempo determinato non è stato rinnovato: "Io non ho cercato loro e loro non hanno cercato me ".

La delusione e il futuro