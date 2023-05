"Non sono esibizionista, ma...". Così Elodie risponde alle critiche sui social

Reduce dallo show al Forum di Assago, dove ha radunato undicimila persone, Elodie si gode il suo momento d'oro. In amore va a gonfie vele con il pilota di motociclismo Andrea Iannone, al quale è legata da quasi un anno, e a livello professionale la musica e il cinema (fresca vincitrice del David di Donatello per la Miglior Canzone Originale) le danno grandi soddisfazioni. Ma si sa, quando si è sulla cresta dell'onda le critiche piovono da ogni parte e le ultime - legate proprio al concerto sold out di Milano - l'hanno toccata profondamente.

Nello show del Forum la sua voce non è stata l'unica protagonista. Anche il suo corpo ha avuto un ruolo centrale tra balli, coreografie e movenze sensuali, che hanno fatto storcere il naso a qualcuno che l'ha etichettata come esibizionista, ma lei ha rispedito al mittente l'accusa. " Il corpo è in primo piano ma non perché sono esibizionista o per dire che sono la meglio, perché sono libera. Insieme alla musica, alla voce, ai look, il corpo è un altro passaggio ", ha detto a Repubblica Elodie, smarcandosi dalle critiche.

La replica di Elodie agli attacchi social

L'ex talento di Amici di Maria De Filippi non si sente affatto un "oggetto del desiderio", come qualcuno l'ha definita, ma al suo corpo da un ruolo centrale nel suo essere cantante e artista: "U n corpo è un corpo, mi sento bene con me stessa e mi piace fare uno show esprimendo tutta me stessa" . Le critiche e i giudizi che arrivano dal web, soprattutto dai social network e dagli odiatori, non la toccano o meglio Elodie ha imparato a conviverci. " I social sono anche una fogna, non importa. Ho fatto la cubista a 20 anni, mi sentivo giudicata, pensavano che fossi una venduta ", ha confessato nell'intervista la cantante, proseguendo: " Il corpo è bello, è un'opera d'arte. Mi sento a mio agio, sono stata educata in una famiglia che ha un rapporto naturale, libero, col corpo. Ho sempre visto quello dei miei genitori. Tutti i corpi esprimono qualcosa, anche quelli di Botero: dipende da come li guardi. Io sono ignorante ma l'arte ti arriva ". Elodie ha concluso dicendosi fortunata del lavoro che fa e del supporto incondizionato dei suoi fan anche se deve pagare lo scotto delle critiche.