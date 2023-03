Iannone non bada a spese: il super regalo ad Elodie per il mesiversario e non solo...

Avrebbe il valore di 28.512 euro il regalo che lo sportivo Andrea Iannone ha fatto alla sua Elodie per festeggiare il settimo mesiversario della loro storia d’amore. Infatti, a quanto pare, come mostrano le foto del settimanale Chi di Alfonso Signorini, il pilota avrebbe regalato all’ex cantante di Amici una macchina elettrica, una piccola Smart EQ For Four, proprio a dimostrazione di quanto la loro relazione amorosa proceda a gonfie vele. L’auto, nuova di zecca, sarebbe, peraltro, la prima vettura personale di Elodie. A giudicare dagli scatti dei paparazzi, che mostrano la coppia al momento del ritiro della city car, Elodie pare avere apprezzato il regalo totalmente inaspettato.

Il ritorno in pista ed il sostegno di Elodie

Iannone sembrerebbe festeggiare, però, non soltanto i sette mesi di relazione con la sua Elodie, ma anche il ritorno in pista. La squalifica per il doping del pilota terminerà nel 2024 e pare che, proprio qualche giorno fa, Iannone si trovasse in pista a Misano Adriatico, al Marco Simoncelli World Circuit, in sella ad una Ducati Panigale V4.

Il campione, però, non era da solo, infatti, a sostenerlo durante l’allenamento vi era la compagna Elodie che faceva il tifo per lui ai box. La cantante lo starebbe spingendo a tornare a gareggiare dopo qualche stagione di grande sofferenza generata dallo stare fuori e dal non poter fare quello che più gli piace.

Sarà forse per questo sostegno, in un momento complicato della sua vita, che Iannone ha voluto ringraziare la fidanzata regalandole un’auto nuova?

La storia d’amore tra Elodie e Andrea Iannone

L’amore tra Elodie e Andrea Iannone è nato l’estate scorsa e ha bruciato subito le tappe, tanto che, ad oggi, i due sono sempre più innamorati e vivono insieme, nella casa di lui, a Lugano, nella Svizzera italiana. Il rapporto con Iannone ha di certo fatto ritrovare il sorriso alla cantante perché è arrivato dopo la rottura con Marracash, con cui Elodie aveva intessuto una relazione che, più volte, ha rivelato essere davvero importante.

In una recente intervista al Corriere della Sera Elodie aveva dichiarato: “Oggi sono felice, ma la cosa più importante è che ho capito che cosa non voglio, come non voglio sentirmi. Metaforicamente parlando non voglio difendermi a casa, quello deve essere il porto sicuro. Ci deve essere rispetto per l’identità dell’altra persona, l’amore viene da lì”.

Quell’amore di cui parlava Elodia l’ha, evidentemente, trovato e ad oggi, ormai, i due non si nascondono più. Spesso, infatti, li si vede in giro per le strade di Milano mano nella mano; d'altronde era stata la stessa Elodie che, ospite dalla Venier a Domenica In, aveva dichiarato: