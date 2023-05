"Ma se io...". Elodie vince il David di Donatello: la sua reazione è virale

Incredula, sorpresa, sotto choc. Sono le parole che da ore circolano sul web per descrivere la reazione di Elodie al suo primo David di Donatello. La cantante ha vinto l'ambito premio per il brano "Proiettili", giudicata migliore canzone originale per il film "Ti mangio il cuore" e ha diviso la statuetta con Joan Thiele, che duetta con lei nel brano. Ma la sua reazione all'annuncio fatto da Carlo Conti è stata talmente sorprendente da essere diventata virale sui social network.

Nelle nomination per la Miglior Canzone Originale ai David di Donatello 2023 figuravano anche Mengoni (con "Caro amore lontanissimo", dal film "Il Colibrì"), Diodato (con "Se mi vuoi" colonna sonora del film " Diabolik – Ginko all’attacco!"), Stefano Bollani (con "Culi Culagni da "Il pataffio") ed Elodie e Joan Thiele (con "Proiettili" dalla pellicola "Ti mangio il cuore"). Il brano - scritto per il film "Ti mangio il cuore" di cui Elodie è protagonista femminile - con musica di Joan Thiele, Elisa Toffoli ed Emanuele Triglia, ha sbaragliato la concorrenza e si è aggiudicato la statuetta.

La sorpresa di Elodie

Quando Carlo Conti ha annunciato il nome del vincitore del David di Donatello per la Migliore Canzone, le telecamere della Rai hanno subito puntato l'obiettivo su Elodie, ma la sua reazione è stata decisamente singolare. Sentendo pronunciare il suo nome, la cantante nata nella scuola di Amici, ha sgranato gli occhi quasi incredula, come se Conti si fosse sbagliato nel pronunciare il suo nome. Poi, dopo un attimo di esitazione, ha sorriso e si è diretta verso il palco per ricevere la statuetta.

" Grazie, sono veramente molto, molto emozionata. Non me lo aspettavo, perché io non vinco mai", ha detto con la voce rotta dall'emozione Elodie, che alla cerimonia non era accompagnata dal fidanzato Andrea Iannone. Poi ha proseguito: "Ma l'importante è sempre fare belle cose, farle con amore e avere la possibilità di incontrare persone generose e io ho avuto la fortuna di incontrarne tante". Il video della sua espressione sorpresa all'annuncio della vittoria ha già fatto il giro del web e sui social network il suo volto è già diventato pane per meme ironici.