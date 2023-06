Stefano De Martino, crisi rientrata con Belen. Ma è gelo con Emma

È bastata una festa (quella per lo scudetto del Napoli) e una foto (scattata da Belen Rodriguez) per spazzare via le voci di una crisi coniugale tra Stefano De Martino e la showgirl argentina. Il conduttore napoletano ha presentato la serata dedicata ai campioni d'Italia allo stadio Diego Armando Maradona e per l'occasione si è immortalato insieme alla moglie e alla sorella Adelaide a bordo campo.

Il selfie, scattato da Belen Rodriguez, li ritrae felici e sorridenti prima dell'inizio della serata, alla quale ha partecipato anche il figlio della coppia, Santiago, grande tifoso del Napoli come il padre Stefano. Insomma, la crisi non c'è (e neanche c'è mai stata, secondo i beneinformati) e Belen e De Martino hanno voluto ribadirlo sui social con una foto, che non lascia spazio alle interpretazioni. Allo stadio Maradona, però, non è andata in scena solo la reunion tra il bel napoletano e l'argentina, ma anche una strana situazione con Emma Marrone, che di Stefano è una famosa ex.

Cosa è successo a Napoli

Emma è stata una delle ospiti della serata in onore del Napoli campione d'Italia. La cantante si è esibita sul palco allestito per l'occasione al centro del campo, ma a fine esibizione - invece di scambiare due battute con il conduttore Stefano De Martino - si è volatilizzata in tempo record. Il video, che mostra De Martino chiamare la cantante a fine esibizione, mentre quest'ultima lascia il palco senza girarsi, è diventato virale sul web e ha scatenato reazioni e ipotesi disparate. " Avranno litigato ", ha commentato un utente su Twitter, mentre una ragazza osservava: " Emma che saluta tutta Napoli, ma fa finta di non sentire Stefano e se ne va! ". Per molti il gesto non sarebbe stato casuale, ma voluto da Emma per mantenere le distanze dall'ex. Ma poche ore fa, l'ex talento di Amici, ha voluto chiarire quanto successo a Napoli.

La replica di Emma sui social

Attraverso una storia Instagram, la cantante salentina ha precisato: " Ieri sera è stato meraviglio, una energia incredibile. Ma stamattina leggo cose che mi fanno abbastanza ridere. Mi dispiace perché in realtà non c'è alcun gelo, anzi" . Poi ha spiegato di essere ancora molto legata al suo ex fidanzato e di essere orgogliosa del suo successo : "Stefano è stato bravissimo a condurre la serata. Sono tanto orgogliosa di lui. Io non l'ho sentito neanche parlare dietro di me e io non scappo mai, soprattutto non scappo da una persona a cui voglio molto bene e di cui sono orgogliosa. Tranquilli" . I fan dei due ex Amici, dunque, possono dormire sonni sereni.