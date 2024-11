"Non è stata una passeggiata, ma che soddisfazione". Sabrina Salerno in tour dopo il tumore al seno

Ascolta ora 00:00 00:00

La malattia non ferma Sabrina Salerno. Nonostante le cure e le critiche ricevute nelle ultime settimane, la cantante è tornata sul palco per una serie di concerti in Francia e sui social network ha condiviso foto e video del suo tour. Il ritorno dal vivo arriva un mese e mezzo dopo il ricovero in ospedale per asportare un nodulo maligno al seno scoperto durante una mammografia di routine a luglio. Una drammatica diagnosi che ha colpito profondamente Sabrina ma che non le ha impedito di reagire, combattere e tornare a cantare davanti al suo pubblico a poche settimane di distanza dall'intervento.

Il ritorno sul palco

Sabrina Salerno è volata oltralpe per una tournée di ventuno date che ha già fatto tappa a Bordeaux, Toulouse e Narbonne e sulla sua pagina Instagram ha condiviso numerosi filmati e molte foto del suo ritorno dal vivo. " Non è stata una passeggiata… Ma una grande soddisfazione tornare sul palco! ", ha scritto la cantante parlando del tour francese e dell'appagamento provato nel tornare di fronte ai suoi fan. Per prepararsi fisicamente ai concerti, l'artista veneta ha ripreso ad allenarsi con costanza già subito dopo l'asportazione del tumore al seno e questo l'ha fatta finire al centro delle critiche. Attacchi e giudizi ai quali Sabrina Salerno ha deciso però di rispondere a tono: " Non ci sono motivi per i quali io debba stare a casa a piangere sul letto. A me il tumore l'hanno tolto, posso andare tranquillamente a lavorare. Dopo seguirò il protocollo ".

"Se serve asporterò il seno"

Di recente al Corriere la showgirl ha raccontato i drammatici momenti vissuti quando ha scoperto di avere un tumore. Era estate e la mammografia era una routine alla quale si sottoponeva da anni: " Mi hanno chiamata per fare la biopsia e ho capito che era una cosa seria. Mi sono aggrappata alle parole di un'infermiera che mi aveva rassicurato: 'Non si preoccupi, da queste cose oggi se ne esce'" . Poi sull'esito dell'operazione ha confessato: "L'intervento è andato bene, ma se serve asporterò il seno ".

Per il momento Sabrina Salerno segue le prescrizioni dei medici per i prossimi step della cura. Attualmente si è già sottoposta a una prima cura ormonale e a dicembre, quando il tour francese sarà terminato, si sottoporrà allanel tentativo di sconfiggere definitivamente il cancro.