Fedez e la "fissa" per i bacetti: il precedente con Rosa Chemical

Giorno quattro, Fedez non ancora pervenuto. Il rapper continua a tenersi a debita distanza dai social network, mentre Chiara Ferragni si mostra sul web sola e felice insieme ai figli Vittoria e Leone. Il bacio, che il marito e Rosa Chemical si sono scambiati sul palco del teatro Ariston nel corso della finale di Sanremo, sembra essere difficile da digerire per l'influencer. Ma forse dietro al gesto c'è più la rabbia (della Ferragni) per essersi vista rubare la scena da Federico all'esordio televisivo.

Fedez e la "fissa" per i baci

In realtà ai baci dati a destra e a manca da Fedez, Chiara Ferragni dovrebbe essere abituata visti i precedenti. Non pochi e tutti documentabili con una semplice ricerca sul web. Lo scorso maggio il rapper fece una comparsata sul palco del Fabrique di Milano durante il concerto dell'amico Tananai e sul palco Federico saltò in braccio al cantante, baciandolo sulla bocca. Nell'agosto 2021, invece, il siparietto hot si consumò con Achille Lauro. I due erano presenti a un party e durante la serata, complice qualche bicchiere di troppo, si scambiarono un bacio sulle labbra e le foto e i video vennero condivisi da entrambi su Instagram, scatenando la polemica per il loro esibizionismo. Fino al più recente bacio in bocca a J-Ax dato durante le prove della serata dei duetti di Sanremo, prima del fantomatico gesto della finale, che avrebbe fatto sbottare Chiara Ferragni.

Il bacio con Rosa Chemical otto anni fa

Con Rosa Chemical, però, sembra esserci un feeling particolare perché il bacio scoccato al Festival ha un precedente e risale a otto anni fa. A mostrare la foto del "limone" tra i due cantanti è stato il settimanale Chi che - nel numero in edicola questa settimana - ha pubblicato la foto del bacio, che i due si scambiarono prima che Fedez conoscesse la Ferragni. "Il loro bacio? Qualcosa di già visto, nulla di nuovo. Otto anni fa si erano baciati fuori da uno studio di registrazione sotto gli occhi dell'agente di Rosa, che scattò la fotografia", riferisce il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Fedez perde il pelo ma non il vizio, dunque. Non quello dei bacetti, si intende, ma quello di voler trovare sempre il modo di fare provocazione. Ma quando si è in coppia, si sa, si deve rendere conto anche a qualcun'altro e la Ferry sembra averlo messo decisamente in punizione.