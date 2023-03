"Non la vedo da dieci anni". La figlia di Heather Parisi sbugiarda la madre

La partecipazione di Heather Parisi al programma Belve ha scatenato un vero e proprio putiferio. Da una parte ci sono i nuovi attacchi alla rivale di sempre Lorella Cuccarini, dall'altra c'è la brutta storia dell'ufficiale giudiziario presentatosi in studio per eseguire un pignoramento in favore di Lucio Presta, contro il quale la Parisi aveva perso una causa. Poi c'è la questione legata alla figlia Jacqueline. Alla Fagnani la showgirl ha parlato di rapporti sereni e distesi con le figlie maggiori - Rebecca, 28 anni, e Jacqueline, 23 anni - ma a smentirla ci ha pensato quest'ultima su Instagram.

"Ultimo? Non so chi sia"

A scatenare la dura reazione della secondogenita di Heather Parisi sono state le dichiarazioni rilasciate in puntata dalla ballerina. La showgirl ha sostenuto di essersi riappacificata con le figlie nonostante le voci su presunti rapporti tesi e poi, alla domanda della Fagnani se fosse contenta di essere la suocera di Ultimo (il cantante romano che da oltre un anno fa coppia fissa con sua figlia Jacqueline), è caduta dalle nuvole. " Di chi?? Non lo so di cosa parli ", ha tirato corto la Parisi, dimostrando di non essere a conoscenza di alcun dettaglio della vita privata della figlia. Qualcuno ha parlato di gaffe, ma a fare luce sulla vicenda ci ha pensato Jacqueline Luna, che su Instagram si è lasciata andare a un durissimo sfogo contro la madre.

Il messaggio social della figlia di Heather Parisi

Poche ore dopo la messa in onda della puntata, la 23enne - che vive e lavora a Los Angeles con il sogno di diventare un'attrice - ha preso le distanze dalla Parisi con un messaggio pubblicato nelle storie della sua pagina Instagram: " Rispetterò per sempre mia madre, nonostante la sua assenza nella mia vita. Ieri sera mi sono sentita mancata di rispetto io, e mi trovo costretta ad ammettere una triste realtà, che personalmente avrei preferito non condividere. Non vedo mia madre da dieci anni ". Jacqueline Luna, nata dalla relazione che la showgirl ebbe con il chirurgo ortopedico Giovanni Di Giacomo, ha rivelato per la prima volta di essere cresciuta senza una figura materna di riferimento, trascurata dalla showgirl, che nel frattempo si è rifatta una vita con l'imprenditore Umberto Maria Anzolin.

Il precedente avvenuto nel 2019