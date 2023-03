Heather Parisi bloccata dai carabinieri a Belve: cosa è successo

L'intervista di Francesca Fagnani a Heather Parisi per il programma Belve è finita nel peggiore dei modi, cioè con i carabinieri e un ufficiale giudiziario piombati in studio proprio per la showgirl. Sulla testa della Parisi pendeva una condanna per diffamazione con tanto di risarcimento (si parla di migliaia di euro), che però la showgirl non ha mai pagato. Così, chi doveva riavere quei soldi - l'agente dei vip Lucio Presta - ha deciso di riprenderseli con un pignoramento avvenuto davanti alle telecamere negli studi di Belve e oggi su Twitter Presta esulta: " Cara HP anche questa volta non hai evitato di fare una brutta figura, sottraendoti per mesi ai tuoi obblighi nei miei confronti, sanciti dalla Magistratura ".

I fatti e la condannata per diffamazione

La vicenda risale al 2017, quando Heather Parisi partecipò al programma di Lorella Cuccarini Nemicamatissima. A riportare la showgirl in tv fu l'agente Lucio Presta ma l'ospitata della Parisi nella trasmissione portò scontri e malumori non solo con la Cuccarini ma anche con Presta. Tra le conseguenze della lite, secondo quanto lamentato da Heather, ci sarebbe stata la mancata messa in onda del film diretto dalla ballerina "Blind Maze", che sarebbe dovuto andare in onda sui canali Rai. Così la showgirl fece causa alla società di Lucio Presta. La battaglia legale fu senza esclusione di colpi e Heather Parisi sui social pubblicò alcune dichiarazioni contro la famiglia Presta, che gli costarono una causa per diffamazione, vinta proprio dall'agente dei vip. Il giudice stabilì che la showgirl avrebbe dovuto pagare un ingente risarcimento al manager ma lei non ha mai sborsato un euro.

L'ultimatum di Lucio Presta

In passato Lucio Presta, agente di personaggi noti come Checco Zalone e Amadeus, aveva già lamentato il mancato pagamento del risarcimento da parte di Heather Parisi. In una intervista rilasciata all'Adnkronos, l'agente raccontò: " Ci sono ben due sentenze, lei ha perso e il giudice ha stabilito un risarcimento e le spese legali, ma lei continua a non pagare. Abbiamo scritto anche al suo avvocato, ma neanche lui risponde alle nostre mail. Perciò mi vedo costretto a fare il giro in tutte le tv italiane così se lavora le pignoro i soldi ". E così è stato. La Parisi si è tenuta alla larga dall'Italia per molto tempo, ma alla fine ha ceduto alle lusinghe di Francesca Fagnani. Al suo arrivo in studio, però, ha trovato un'amara sorpresa ad attenderla.

Cosa è successo negli studi di Belve

Alla fine dell'intervista registrata per il programma Belve (che andrà in onda martedì 14 marzo), un ufficiale giudiziario e i Carabinieri hanno bloccato Heather Parisi per eseguire il pignoramento a persona fisica. A raccontare quanto accaduto nello studio è stato Lucio Presta su Twitter: " Giovedì in occasione della registrazione di Belve un Ufficiale giudiziario assistita dalla forza pubblica (ringrazio l'Arma) ha effettuato il pignoramento a persona fisica presso gli studi, a fine registrazione. Per evitare la mortificazione di veder portare via effetti personali, hai dovuto effettuare bonifico tramite terzi e saldare quanto dovuto, operazione che ha richiesto alcune ore trascorse in un camerino del centro di produzione ".

