"Non ho idea di chi sia". La gaffe di Heather Parisi su Ultimo a Belve

Sono molti i passaggi dell'intervista di Heather Parisi a Belve che stanno attirando la curiosità del pubblico. Tra questi c'è la gaffe commessa dalla ballerina su Ultimo, fidanzato di sua figlia Jacqueline Luna Di Giacomo, che la Parisi ha ammesso di non conoscere. " Ultimo chi?", ha detto la showgirl alla domanda della Fagnani, scatenando i commenti ironici del popolo dei social, che non crede a una gaffe, ma punta piuttosto su altro : "Ha fatto finta di non conoscerlo ".

Heather Parisi, cosa è successo a Belve

Per tutta la durata dell'intervista Heather Parisi si è sottratta alle domande più pungenti, quelle legate ai gossip circolati negli anni su di lei. Dalla rivalità con Lorella Cuccarini alla love story con Diego Armando Maradona, fino al rapporto complicato con i suoi figli. " Il gossip è come la puntura di una zanzara: all'inizio è solo un piccolo puntino, poi se ti inizi a grattare la cosa si ingigantisce sempre di più. La gente gode di queste cose, ma il gossip non è una cosa fatta per me", ha detto a Belve la ballerina, evitando di rispondere a alcune domande scomode fatte dalla Fagnani, tra le quali quella sui figli: "Si dice non parlino con lei ".

La gaffe su Ultimo

Heather Parisi ha negato di avere un pessimo rapporto con i figli, che oggi sono sparsi un po' in ogni parte del globo e conducono le loro vite lontano da lei. Ma alla domanda sull'attuale fidanzato di sua figlia Jacqueline Luna Di Giacomo, 23 anni, è caduta dalle nuvole. " È contenta di essere la suocera di Ultimo?", le ha domandato Francesca Fagnani, e la showgirl ha replicato stranita : "Di chi?? Non lo so di cosa parli" . La conduttrice, però, non ha mollato la presa e l'ha incalzata: " È ufficiale. Ultimo, il cantante. Mi sa che non lo sapeva proprio". E la Parisi ha concluso seccata: "Non mi sbilancerei mai a parlare di un amore di uno dei miei figli. Non so di cosa stai parlando ".

La dura reazione di Jacqueline

Le parole di Heather Parisi sono state oggetto di commenti e battute ironiche sul web. Per qualcuno si è trattato di una gaffe, mentre altri hanno ipotizzato che la Parisi abbia volutamente snobbato l'amore tra i due. Ma la risposta di Jacqueline non si è fatta attendere. " Rispetterò per sempre mia madre, nonostante la sua assenza nella mia vita. Ieri sera mi sono sentita mancata di rispetto io, e mi trovo costretta ad ammettere una triste realtà, che personalmente avrei preferito non condividere. Non vedo mia madre da 10 anni ", ha scritto sulla sua pagina Instagram la 23enne, che vive a Los Angeles dove spera di sfondare nel mondo del cinema.

Mi dissocio da qualunque cosa sia stata detta. Lei non sa nulla della mia vita se non via social come voi. Vi chiedo di rispettare la mia privacy, soprattutto riguardo un argomento così delicato. lo sono solo Jacqueline Luna, e vorrei un giorno si parlasse di me per quello che avrò creato io

Poi la stoccata finale all'indirizzo della madre, che a Belve aveva disegnato un quadro familiare libero ma idilliaco: "". Uno sfogo in piena regola e soprattutto inatteso.