Kate Middleton torna in pubblico: "Progressi, ma ci vorrà del tempo"

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo sei mesi di notizie, indiscrezioni conferme e smentite rivedremo Kate Middleton in pubblico. La principessa del Galles ha annunciato che parteciperà alla King’s Birthday Parade, ovvero il Trooping The Colour, che si svolgerà il 15 giugno 2024. Secondo il People dovrebbe seguire la cerimonia da una carrozza, come Re Carlo III. In ogni caso tutti vogliono vedere come sta Kate: dopo sei mesi di assenza dagli impegni ufficiali è normale che vi sia una grande attesa verso una delle reali più amate al mondo. La principessa ha anche specificato che riprenderà gradualmente i suoi doveri.

Kate parteciperà al Trooping The Colour

Da settimane i giornali di tutto il mondo si chiedono se Kate prenderà parte al Trooping The Colour, uno degli eventi ufficiali più importanti per la royal family britannica. Dopo innumerevoli congetture finalmente abbiamo una risposta definitiva: Kate ci sarà ed è stata proprio lei ad annunciarlo sui suoi profili social: “Non vedo l’ora di assistere alla King’s Birthday Parade, questo fine settimana, con la mia famiglia e spero di prendere parte ad alcuni impegni durante l’estate, pur sapendo che non sono ancora fuori pericolo”.

Kate ci ha dato due buone notizie in un colpo solo: parteciperà alla King's Birthday Parade e potrebbe lentamente riprendere il suo lavoro, naturalmente con il permesso del suo team medico, tenendo conto dell’impatto delle terapie. A tal proposito la principessa ha poi aggiunto: “Sto facendo buoni progressi, ma come saprà chiunque stia affrontando la chemioterapia, ci sono giorni positivi e giorni negativi. Nei giorni negativi ci si sente deboli, stanchi e bisogna lasciare che il corpo riposi. Ma nei giorni positivi, quando ci si sente più forti, si vuole sfruttare al massimo il fatto di sentirsi bene”.

Il racconto della malattia

Kate Middleton ha voluto raccontare qualcosa in più sul modo in cui affronta le giornate e vive questo periodo difficile: “Il mio trattamento è in corso e continuerà per altri mesi. Nei giorni in cui mi sento abbastanza bene è una gioia essere coinvolta nella vita scolastica, trascorrere del tempo a fare cose che mi danno energia e positività, come anche iniziare a fare del lavoro da casa”.

La principessa ha scritto un messaggio che di sicuro toccherà il cuore di molti, soprattutto perché non ha avuto timore di mostrare la sua fragilità, la fatica di andare avanti quando crollano tutte le certezze: “Sto imparando a essere paziente, specialmente con l’incertezza. A prendere ogni giorno come viene, ascoltando il mio corpo, permettendo a me stessa di prendere il lungo tempo di cui ho bisogno per guarire. Grazie mille per la vostra costante comprensione e a tutti voi che avete così coraggiosamente condiviso le vostre storie con me”.

Questo bellissimoè accompagnato da una nuova foto scattata da Matt Porteous a Windsor. Nell’immagine Kate guarda verso l’alto, l’espressione serena di chi, nonostante tutto, ha fiducia nel futuro.