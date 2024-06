"Nessuno lo sa". Nuovo giallo sulla salute di Kate: come sta

C’è chi dice che Kate Middleton abbia cancellato tutti gli impegni previsti nel 2024 e forse non tornerà mai al ruolo che aveva prima della malattia, chi sostiene che si senta meglio e le cure stiano dando i risultati sperati. Alcuni ipotizzano persino che la principessa possa affacciarsi dal balcone di Buckingham Palace per il Trooping The Colour, il prossimo 15 giugno, ma il Palazzo ha comunque chiarito che Kate non sarà alla parata militare dell’8 giugno 2024. Tante indiscrezioni, poche notizie confermate. Persino le opinioni degli esperti reali divergono in maniera piuttosto netta, passando dal pessimismo al cauto ottimismo, benché non manchino anche posizioni più neutrali. Oltre il velo di discrezione creato attorno a Kate, insomma, regna sovrana la più profonda confusione.

Kate non sarà alla Colonel’s Review

Il Palazzo reale ha confermato che Re Carlo III parteciperà al Trooping The Colour, in programma per il prossimo 15 giugno 2024, ma non seguirà la cerimonia stando a cavallo, come da tradizione, bensì rimanendo in carrozza. Silenzio quasi assoluto, invece, per quel che riguarda l’eventuale presenza di Kate Middleton. Lo scorso 30 maggio Kensington Palace ha reso noto soltanto che la principessa non sarà alla Colonel’s Review, la parata militare che precede il Trooping The Colour e si svolgerà il prossimo 8 giugno. Kate, insignita del titolo onorario di colonnello delle Irish Guards nel 2022, ha il compito di passare in rassegna l’esercito con William. Quest’anno, come riporta il Daily Mail, verrà sostituita dal tenente generale James Bucknall. Una notizia che lascia delusi quanti speravano di rivederla in pubblico, sebbene non sorprenda affatto, date le indiscrezioni più recenti sulla salute della principessa trapelate dai tabloid.

Incognita Trooping The Colour

Per quanto riguarda la cerimonia del 15 giugno, invece, Kensington Palace non ha ancora né confermato né smentito la partecipazione di Kate. Tuttavia l’assenza alla Colonel’s Review non lascia ben sperare. “La principessa del Galles sta considerando di fare un’apparizione sul balcone di Buckingham Palace dopo la cerimonia del Trooping The Colour, se si sentirà abbastanza bene” , ha scritto il Mirror, aprendo un piccolissimo spiraglio in questa storia piena di domande senza risposta. Per la verità, però, al momento non sembra molto probabile che Kate decida di mostrarsi in pubblico proprio il 15 giugno 2024. Non solo tutto dipenderà dalle sue condizioni, ma c’è anche la possibilità che la principessa non voglia concentrare su di sé l’attenzione destinata al Re e a una giornata tanto importante per la Gran Bretagna.

Quando rivedremo Kate?

L’incertezza sulla possibile presenza di Kate al Trooping The Colour diventa ancora più profonda se pensiamo a quanto riferito da un portavoce di Kensington Palace lo scorso 21 maggio: “Non è previsto che la principessa ritorni al lavoro finché non avrà il via libera del team medico”. Un aggiornamento che colpisce e potrebbe persino spaventare per la sua vaghezza. Un po’ più precisi, sebbene contraddittori e comunque non incoraggianti, sono i pareri di alcuni insider. Uno ha dichiarato al Daily Beast: “…Mi è stato detto che l’agenda di Kate per quest’anno è vuota. Non c’è nulla di pianificato. Potrebbe non apparire in pubblico per il resto dell’anno”. Un’altra fonte, invece, ha confidato a Richard Eden del Daily Mail: “Potremmo non rivedere Catherine fino all’autunno e solo se si sarà pienamente ripresa”.

“Ha superato il punto critico”

Un insider, citato da Us Weekly, ha espresso un’opinione decisamente tranchant: “[Il team di Kate] sta valutando ciò che lei potrà affrontare quando tornerà” al lavoro, ma “potrebbe non tornare mai al ruolo in cui le persone l’hanno vista prima”. Eppure un amico di Kate ha rivelato a Vanity Fair Usa: “[Kate] ha superato il punto critico” della chemioterapia. “È un grande sollievo che stia tollerando la cura e stia andando molto meglio. È stato un periodo di sfide e di preoccupazioni. Tutti si sono stretti attorno a lei, William, i suoi genitori, la sorella e il fratello”. Questo, però, non significa che la principessa sia pronta a riprendere i doveri ufficiali. “Non c’è un calendario e di certo non c’è alcuna fretta. Accadrà quando Catherine si sentirà pronta e avrà il via libera dei medici. Ma tornerà al lavoro al 100%, su questo non c’è dubbio” , ha assicurato un altro insider sempre a Vanity Fair Usa. “Kate si sta riprendendo bene. Non può vedere molte persone, perché rischia di ammalarsi…ma è di nuovo in piedi” , ha detto una terza fonte citata da Us Weekly. In più, ha rivelato il Daily Mail lo scorso 27 maggio, la principessa “è stata vista di più in giro con la sua famiglia nelle ultime settimane”. Uscite private di cui, però, al momento non esistono né foto né video, dettaglio che suscita non pochi quesiti sull’attendibilità di questa indiscrezione.

Kate “si sente meglio”

Per tre volte nell’arco di poco più di un mese il principe William ha ribadito che la principessa “sta meglio” : il 30 aprile 2024 all’inaugurazione della nuova sede della charity James’ Place a Newcastle, il 10 maggio 2024 durante la visita al St. Mary’s Community Hospital delle Isole Scilly e lo scorso 5 giugno a Portsmouth, durante la cerimonia per l’ottantesimo anniversario dal D-Day. Secondo alcuni William starebbe solo cercando di celare un’inquietante verità dietro poche parole, sempre le stesse, preparate in anticipo per tenere a distanza le persone, arginando il loro interesse. È una possibilità, ma non la sola. Chi può assicurarci senza ombra di dubbio che William stia mentendo? Nessuno. Perché nessuno può dimostrare con i fatti le teorie relative allo stato di salute di Kate.

“Ottimismo diffuso ad arte”

Tutte le voci non confermate che si sovrappongono e si affiancano ai pochi fatti di cui siamo a conoscenza creano un’atmosfera carica di tensione e insicurezza. L’impressione generale è di una costante oscillazione, se non un vero e proprio rimbalzo, tra due estremità, due poli, uno positivo e l’altro negativo. Anche le interpretazioni degli esperti reali, per forza di cose, sono influenzate da questo continuo slittamento. Al programma “Pomeriggio 5”, citato da Il Messaggero, il giornalista Antonio Caprarica ha commentato: “Questa ventata di ottimismo pare diffusa ad arte da royal watcher molto vicini alla famiglia reale, che sono interessati a dare sensazioni molto più positive di quella che purtroppo, invece, è la realtà, poi naturalmente ci sono le voci che descrivono una situazione estremamente allarmante e grave. Io sarei per fare attenzione su altro”. Caprarica ha invitato il pubblico alla calma e alla prudenza: “…Rispettiamo la riservatezza di questa donna che sta lottando in modo drammatico con una…malattia molto seria. Ci dirà lei quando starà meglio… Il dato oggettivo è che noi non la vedremo in pubblico ancora per mesi, questa è una notizia e non sono rumor”.

“Una situazione allarmante”

In un’intervista concessa al settimanale “Oggi” Caprarica ha ribadito l’idea che il tumore diagnosticato a Kate sarebbe più grave di quanto ci è stato riferito: “Da quello che so io la situazione è effettivamente allarmante. La malattia, in realtà, potrebbe essere stata individuata a uno stadio un po’ più avanzato di quanto si è lasciato intendere”. Il silenzio di Kensington Palace, l’assenza della principessa dalla scena pubblica, (sottolineata dalla sostituzione alla parata del prossimo 8 giugno), la mancanza di una data certa, o almeno di una previsione approssimativa per il suo ritorno potrebbero accentuare la propensione di buona parte del pubblico e degli esperti verso una visione più pessimista della situazione.

“Dobbiamo accettarlo”

Non sapere, non avere dati certi a disposizione di solito spaventa, perché acuisce la sensazione relativa all’impossibilità di controllare la situazione. In questo caso, però, dobbiamo far pace con il fatto che questo controllo non lo abbiamo mai avuto e mai lo avremo. È una condizione che Kate vuole tenere per sé, affrontare da sola e con i suoi tempi. Dovremmo, forse, usare la mancanza di notizie concrete per sospendere il giudizio o, almeno, svilupparne uno più neutrale, come quello dell’esperto reale Robert Hardman. In merito alla salute della principessa l’autore, che lo scorso 4 giugno ha pubblicato il suo nuovo libro “Carlo III, il Nuovo Re. Storia Confidenziale della Nuova Corte d’Inghilterra” (Rizzoli), ha dichiarato in un’intervista a Vanity Fair Italia: “C’è molta preoccupazione. Tutti vogliono che si riprenda, ma nessuno sa veramente come stia, né lo sapremo mai per una questione di privacy.

I social continuano a produrre la loro narrazione folle dei fatti con teorie cospirative fuori controllo ma, al momento, le uniche cose certe che sappiamo della principessa del Galles sono quelle che ha dichiarato lei stessa nel suo ultimo videomessaggio di marzo…Sappiamo che sta facendo le cure e si dice che stia migliorando. Catherine…sperava di tornare alla sua vita normale…ma così non è stato. Potrebbe apparire sul balcone di Buckingham Palace come in un negozio qualsiasi…non lo sapremo mai in anticipo e dobbiamo accettarlo”.