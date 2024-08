"Non voleva trasferirsi a Milano", "Non è vero". Volano gli stracci tra Morata e Campello

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono finiti i tempi dei comunicati ufficiali e delle frasi "ci amiamo ancora". Tra Alice Campello e Alvaro Morata ora volano gli stracci. L'amore sembra avere lasciato velocemente il posto al rancore e alle ripicche a giudicare dall'ultimo botta e risposta a distanza avvenuto tra i due ex coniugi. Nelle scorse ore il calciatore spagnolo ha rilasciato un'intervista alla televisione iberica De Corazón parlando del suo nuovo ingaggio e del trasferimento a Milano che, a quanto pare, non sarebbe stato gradito dall'ex moglie. Ma per tutta risposta l'influencer veneziana ha smentito il campione, sbugiardandolo pubblicamente su Instagram.

Morata sul trasferimento a Milano

Di questi tempi rimanere in buoni rapporti dopo l'addio sembra essere un'impresa impossibile per i personaggi famosi. L'esempio più eclatante è quello di Fedez e Chiara Ferragni che non perdono occasione per lanciarsi frecciate e messaggi pungenti. Un po' quello che stanno facendo Alvaro Morata e Alice Campello che, dopo l'annuncio della separazione, continuano a mandare messaggi discordanti e si smentiscono a vicenda sui motivi della fine del loro amore. L'ultimo controverso botta e risposta è legato alle dichiarazioni rilasciate dal calciatore rossonero alla tv spagnola De Corazòn. " Sono devastato, ma garantisco che non le sono mai stato infedele, è la donna più importante della mia vita ", ha chiarito Alvaro spiegando che l'ex moglie a Milano non voleva andare: " Alice voleva restare in Spagna e non voleva un altro trasloco. Nonostante visioni discordanti, il nostro rapporto resta ottimo per il benessere dei nostri quattro figli. Non ci sarà alcun ripensamento" .

La replica di Alice Campello su Instagram

Così Alvaro ha preparato le valige e è volato a Milano, mentre Alice Campello è rimasta a Madrid nella mega villa costruita insieme all'ex marito nella città dove la coppia e i quattro figli hanno vissuto per molto tempo. La stampa spagnola l'ha sorpresa per le vie della capitale madrilena in lacrime mentre discuteva al telefono forse proprio con Morata, ma sui social l'influencer continua a mostrarsi felice insieme ai figli e ai suoi genitori. Intanto, però, ha disattivato i commenti sotto ai suoi ultimi post Instagram per non dover rispondere alle critiche e alle accuse dei fan delusi, ma non ha perso l'occasione di smentire l'ex marito sulla questione del trasferimento a Milano.

"Non è vero

Nelle scorse ore, infatti, Alice Campello ha commentato un post Instagram della rivista Chi - che riportava le dichiarazioni di Morata - con toni tutt'altro che concilianti.", ha scritto seccata l'influencer smentendo di fatto l'ex compagno e alimentando i dubbi sui veri motivi dell'addio.