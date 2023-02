"Sei il nonno d'Italia". La commovente lettera del Papa a Lino Banfi

Per provare ad alleviare le sofferenze e infondere un minimo di forza dopo la scomparsa dell'amata moglie Lucia all'età di 85 anni, Papa Francesco ha scritto una lettera a Lino Banfi. I tre si erano incontrati a Santa Marta quasi un anno fa per celebrare i 60 anni di matrimonio della coppia ma gli incontri con l'attore pugliese erano avvenuti, in passato, anche in altre occasioni.

Le parole di Bergoglio

" Caro fratello - inizia la lettera pubblicata da AdnKronos - nell'apprendere la notizia della scomparsa di Lucia, porgo a te e alla tua famiglia le mie condoglianze, assicurando la preghiera di suffragio per la sua anima ", scrive Papa Francesco. " La fede in Cristo nostra Speranza ti sostenga nel vivere questo momento di dolore" . Nonno sul set ma soprattutto nella vita, il Pontefice ricorda bene questo duplice ruolo di Banfi e lo scrive apertamente anche nella lettera: " I nonni sanno essere forti anche nella sofferenza e tu sei il nonno di una Nazione intera ", alludendo alla popolare serie tv "Un Medico in famiglia" che lo ha reso ancora più celebre e amato per aver interpretato quel ruolo.

L'affetto che lega i due è forte e speciale e si evince anche dal terzo capoverso in cui il Papa esorta Lino Banfi a promuovere e tramandare il legame così forte che lo ha tenuto unito alla moglie con la quale avrebbe voluto andare via con lei tenendosi per mano. " Raccogli l'eredità di fede e di bontà di tua moglie Lucia continuando a testimoniare la bellezza del vincolo di amore che vi ha tenuti uniti, la bellezza incomparabile della famiglia", lo esorta Papa Francesco.