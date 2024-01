"Un nudo integrale? Ecco quanto guadagno". Antonella Mosetti senza freni

Antonella Mosetti senza freni sulla sua nuova vita. L’ex showgirl di Non è la Rai già da tempo si è allontanata dai riflettori. Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, la Mosetti, infatti, è pian piano uscita dai radar e, a quanto pare, non ha intenzione di ritornarci. Al momento, si dà da fare su OnlyFans e, a suo dire, è molto contenta della scelta che ha fatto. Così, ospite a Radio24, intervistata da Giuseppe Cruciani e David Parenzo, nel programma La zanzara, si è lasciata andare a delle importanti rivelazioni sulla sua “nuova vita”.

Antonella Mosetti e OnlyFans

“Mi hanno proposto altri reality e mi rompevo a farli perché io non amo i reality. Ora guadagno con Instagram, i social, la mia immagine”, ha subito rivelato Antonella. Successivamente, ha affermato fiera: “Sono una delle tre creator con più seguito al mondo”. È a questo punto che la Mosetti ha deciso anche di fornire ulteriori dettagli sul suo guadagno mensile: “Quanto guadagno al mese? Non lo dico. Per un nudo integrale anche più di 10mila euro, per i piedi tra i 2 e i 3mila euro. Sono quelli che mi fanno guadagnare di più, oltre alla mia faccia da zozza. I fan mi chiedono di spalmarci sopra la crema”.

Sono già passati tre anni da quando la showgirl ha aperto il profilo sulla piattaforma di OnlyFans, una scelta che lei difende fortemente tanto da aver deciso di non utilizzare nemmeno uno pseudonimo: “Io sono felice di aver fatto questa scelta, ci ho messo la faccia, ho rischiato anche tanto in televisione, ma sono molto felice di aver fatto questa scelta”. Poi, ha aggiunto: “Tante vip della tv lo usano sotto pseudonimo, io ci metto la faccia ma non faccio porno”.

La showgirl e la sua vita privata

Spazio anche alla vita sentimentale di Antonella Mosetti che al momento è single. “Non ho un compagno, se devo farmi una chi***ta la faccio per fatti miei”. Sugli ex non ha dubbi e ammette apertamente: “Montano è stato l'unico amore importante della mia vita. Tradire? Mai fatto, non mi piace”.

Anche sul lavoro non ha peli sulla lingua e ha raccontato di non aver mai ceduto ad avance per poter lavorare: “Non l'ho mai data per lavorare. L'avrei data volentieri, ma in Mediaset e Rai sono tutti vecchi e non mi piacciono. Se sei potente te la do volentieri. A me l'hanno proposto tante volte, ma ho sempre detto no”. Insomma, su una cosa siamo sicuri: Antonella Mosetti non si fa problemi a dire quello che pensa.