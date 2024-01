Nuova fiamma per Lazza: Greta Orsingher, la modella che ebbe un flirt con Fedez

Love is in the air: Lazza sembra aver ritrovato l’amore. Così, stando ad alcuni indizi social, il rapper starebbe frequentando Greta Orsingher, già nota alla cronaca rosa per aver avuto un flirt con Fedez, amico e socio in affari di Lazza.

Il nuovo amore di Lazza

Era lo scorso settembre quando si iniziò a vociferare della fine della storia d’amore, dopo bene tre anni di relazione, tra Lazza e Debora Oggigioni, la storica fidanzata di Jacopo Lazzarini. Tuttavia, adesso, il cantante di Cenere sembra aver ritrovato la serenità. Come anticipato, la nuova fiamma del rapper sarebbe Greta Orsingher, giovane modella e influencer, nota nel mondo dello spettacolo e, soprattutto, ad un amico di Lazzarini, Fedez.

Insomma, è all’orizzonte un nuovo capitolo sentimentale nella vita del rapper milanese. A lasciar pensare ad una nuova storia per il cantante, alcuni indizi social. In particolare, negli ultimi giorni, sia Lazza che la Orsingher si trovano a St. Moritz ed entrambi stanno pubblicando scatti degli stessi luoghi. Ma non è finita qui, perché nella serata del 3 gennaio, i due sarebbero andati a cena al ristorante Da Vittorio, per poi concedersi il giorno dopo un po’ di divertimento sulle piste da sci. Anche in questo caso, a dimostrarlo post e foto condivisi sui social. Naturalmente, non poteva mancare nemmeno “lo zampino” dell’esperta di gossip Deianira Marzano che ha spiegato che la frequentazione tra Lazza e Greta sarebbe iniziata un mese fa. Infine, i più attenti avranno notato i commenti delle ultime foto Instagram della Orsingher in cui compare sempre un cuore o un emoji di Lazzarini.

Greta Orsingher, Uomini e Donne e il flirt con Fedez

La giovane modella e influencer è un volto noto nel mondo dello spettacolo avendo alle spalle anche alcune esperienze in televisione. Tra il 2012 e il 2013, infatti, ha partecipato al reality La Scimmia Pensa; nel 2017, invece, è scesa nel parterre di Uomini e Donne per corteggiare il tronista Marco Cartasegna. A far discutere, però sarebbe il presunto flirt avuto con Fedez, nell’estate del 2016.

All’epoca Federico era reduce da una lunga relazione con Giulia Valentina e sicuramente in quell’estate era alla ricerca di spensieratezza. Non a caso, in quei mesi gli furono attribuite diverse frequentazioni; tra queste, una vedeva Greta protagonista. Così, i due avevano trascorso alcuni giorni insieme ad Ibiza con altri amici, come Fabio Rovazzi. Tutto sembrava procedere per il verso giusto, fino a quando, una volta tornati dalle vacanze, le loro strade si sono divise. Adesso, invece, per uno strano scherzo del destino, sembrano essersi ricongiunte.