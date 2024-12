La nuova fidanzata di Fedez, Belen e Stefano di nuovo vicini, Achille Lauro con la vincitrice di Amici

Ascolta ora 00:00 00:00

La cronaca rosa dell’ultima settimana parla di ritorni di fiamma e nuovi amori. C’è chi cerca di nascondere l’ultima fidanzata (Fedez), chi potrebbe vivere un ritorno di fiamma (Alice Campello e Belen Rodriguez) e chi fa parlare di sé per le sue frequentazioni (Achille Lauro).

"Incontri segreti". Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ritorno di fiamma?

Non è un momento felice per Belen Rodriguez. Il padre Gustavo è ricoverato al Niguarda con ustioni sul 10% del corpo in conseguenza di un incidente avvenuto in un capannone in provincia di Varese. Vicino a lei si sono stretti gli amici più cari e l’ex marito Stefano De Martino. I due non hanno ancora ufficialmente divorziato e sono ancora legati dal figlio Santiago. Eppure, il settimanale Oggi ha rivelato che la coppia si sarebbe riavvicinata negli ultimi mesi e non solo per il bene del figlio. " Si vedono sempre più spesso: è solo per Santiago o c'è un ritorno di fiamma?" , ha spifferato il settimanale parlando di un ipotetico nuovo coinvolgimento sentimentale tra la showgirl e il conduttore di Affari tuoi. Considerando i tira e molla degli ultimi anni, la notizia non sorprenderebbe. Ma in questo momento Belen ha cose più importanti a cui pensare viste le condizioni del padre.

Fedez e la cena da Cracco con la nuova fidanzata. Chi è Matilda Caru

Dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni, Fedez non ha perso tempo e si è fatto vedere spesso in dolce compagnia di giovani modelle e influencer. Con l'ultima fiamma, però, sembra voler fare sul serio tanto da cercare di proteggere la sua identità a tutti i costi. Ma i fotografi del settimanale Chi lo hanno paparazzato all'uscita di Casa Cipriani con lei - Matilda Caru - e il gossip è decollato. "Pochi giorni fa ha postato la foto di una cena da Cracco dove si vedeva chiaramente una mano femminile, ma nulla di più. In queste foto esce da Casa Cipriani e, dopo aver mandato un’amica a perlustrare la zona e aver saputo che c'era un fotografo, va via dal locale con la ragazza che nasconde il viso dietro una sciarpa" , riferisce il settimanale. Di Matilda si sa pochissimo: 19 anni di Milano i suoi profili social sono privati, ma spicca il follow di Fedez. A lei il rapper di Rozzano ha anche dedicato una strofa del suo ultimo singolo: " Voglio tenerti nascosta, non darti in pasto a queste iene. Ho smesso di mettere in mostra una vita perfetta che non mi appartiene ".

Achille Lauro e Sarah Toscano all'After party di X-Factor

Cosa ci facevano Sarah Toscano, vincitrice di Amici di Maria De Filippi, e Achille Lauro all’After party di X-Factor? Impossibile saperlo, ma le immagini della coppia alla festa post finale svoltasi in un locale a Bagnoli hanno fatto il giro del web e innescato l'ultimo gossip. Entrambi si contenderanno la vittoria del prossimo Festival di Sanremo, ma intanto si fanno vedere insieme. Ai fan dei due artisti non è sfuggita, però, la presenza al party di un'altra donna, Giulia Toscano, sorella di Sarah. Qualche settimana fa si era parlato di un presunto flirt tra Lauro e Giulia, ma nessuno dei due aveva confermato le voci. Comunque vada Achille Lauro sta alimentando la curiosità del popolo dei social.

Alice Campello: "Tornare con Alvaro Morata? Tutto è possibile"

Dopo settimane di silenzio Alice Campello è tornata a parlare dalla separazione da Alvaro Morata. La notizia dell'addio, arrivata a sorpresa lo scorso agosto, ha scosso i fan della coppia, che ancora sperano in un ritorno di fiamma. Un'ipotesi non così improbabile, a giudicare dalle ultime dichiarazioni rilasciate da Alice Campello. L'influencer veneziana è stata protagonista della seconda edizione di "Forbes, How I Did It" e, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha parlato anche di Morata. " La vita cambia e ti sorprende tutti i giorni, per cui tutto è possibile. Io non mi chiudo a niente e non so cosa possa succedere con Alvaro" , ha detto Campello, proseguendo: " Trascorreremo il Natale insieme, i bambini ci hanno chiesto di fare i biscotti tutti insieme e la loro felicità è la cosa più importante per noi".

Ci siamo lasciati perché non stavamo bene, io con me stessa e lui con se stesso, e questo creava incomprensioni continue".

Circa i motivi dellaAlice è tornata a ribadire che la fina dell'unione non è dovuta a un tradimento: "