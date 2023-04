Nuovo lutto nella famiglia di Lino Banfi: il pronipote muore suicida a 18 anni

Dramma nella famiglia di Lino Banfi, già recentemente colpita dalla perdita della moglie dell'attore, Lucia Zagaria, scomparsa lo scorso 22 febbraio 2023. È infatti stata data la notizia della morte prematura di Amanuel, pronipote 18enne di Banfi. Il ragazzo se n'è andato in modo tragico, togliendosi la vita.

Un dolore immane

Amanuel Lagrasta era il nipote di Nicola Lagrasta, cognato di Lino Banfi. Il giovane si è gettato dal settimo piano di un edificio di Vimodrone (Milano). Per lui non c'è stato scampo. A quanto pare il 18enne era ancora in vita quando sul posto sono sopraggiunti a sirene spiegate i soccorsi, ma le sue condizioni erano gravissime e non è stato possibile fare nulla per aiutarlo. La corsa il codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Raffaele di Milano si è rivelata, purtroppo, inutile.

Amanuel era il figlio adottivo di Michele Lagrasta, nipote di Nicola Lagrasta, ed era stato tanto voluto dalla famiglia. La sua morte ha provocato un vuoto incolmabile nei suoi cari.

Sconvolto dalla perdita, Michele Lagrasta è riuscito comunque a scrivere alcune righe sui social per esprimere il suo dolore, postando una foto di Amanuel di pochi mesi. "Eri in Etiopia che ci aspettavi, e noi qui che non vedevamo l'ora di arrivare, eri già nei nostri cuori" , si legge nel messaggio toccante.

Anche il nonno di Amanuel ha voluto dedicare un pensiero al ragazzo: "Sei arrivato che eri un fagottino impaurito, hai riempito la vita di tutti noi di immensa felicità. Sei cresciuto e sei diventato un gigante ma fragile. La tua mamma, il tuo papà, la tua sorellina e i nonni ti adoravano fino al punto di suscitare la gelosia di tua sorella che ora ti cerca disperatamente.Ma tutti noi presi da tanta felicità e tanto amore non abbiamo saputo comprendere il dramma che ti divorava dentro. PERDONACI. Il resto della nostra vita sarà un inferno. Vola ora tra gli angeli".

I funerali del giovane si sono tenuti lo scorso giovedì 20 aprile.

