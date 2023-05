"Mi sono operato di nuovo". La rivelazione a sorpresa di Fedez

Fedez è tornato in sala operatoria. Questo quanto ha raccontato il rapper attraverso una Instagram story pubblicata qualche ora fa, direttamente sul proprio profilo social. Pare essere nulla di grave, ma semplicemente “una cosa estetica” come la definisce il cantante stesso. Infatti, a seguito dell’intervento per rimuovere il tumore al pancreas, Fedez si è sottoposto ad un’operazione alla pancia che aveva deciso di mantenere segreta.

La nuova operazione di Fedez

Il marito di Chiara Ferragni è solito svelare alcuni retroscena e dettagli della sua vita direttamente sui propri canali social e, nella giornata di oggi martedì 2 maggio, l’artista ha reso noto ai suoi follower di dovere togliere dei punti. “Oggi tolgo dei punti. Non ve l’avevo raccontato, ma mi sono dovuto far riaprire parte della cicatrice che avevo sulla pancia”, ha spiegato il cantante milanese. Poi ha proseguito: “Durante l'operazione (quella per la rimozione del tumore al pancreas ndr) mi si erano aperti dei punti e avevo dei buchi sulla pancia. Me la sono fatta sistemare e oggi tolgo i punti, finalmente avrò una cicatrice carina”. Infine, per rassicurare i suoi follower ha precisato che si tratta semplicemente di una questione estetica e che dunque, non ci sarebbe nulla di grave; infatti, ha poi concluso: “Una roba estetica".

Il tumore al pancreas

Era la primavera del 2022 quando Fedez aveva rivelato di avere un tumore al pancreas. Il cantante ha sempre documentato tutto il suo percorso sui social: dalla scoperta della malattia, all’intervento, sino alla ripresa. Per asportare il tumore a Fedez sono stati rimossi diversi organi come il duodeno, la cistifellea, il pancreas e una parte di intestino. È stato davvero un intervento molto delicato che ha poi comportato anche un cambiamento nell’alimentazione del rapper: "Fortunatamente non sono diventato diabetico, devo però sempre controllare la glicemia e stare attento all'alimentazione, non posso più fare il pazzerello con i cibi e l'alcol. Mancandomi diversi organi e un pezzo di intestino, ogni volta che vado al ce**o è una festa. È vero", aveva riferito tempo fa sui social.

Come sta oggi Fedez

L’artista sempre al centro del mirino ha recentemente spiegato di vivere bene oggi nonostante i problemi di tipo gastrico e legati alla digestione. “Il mio pancreas, o meglio quel che ne rimane, non produce più abbastanza enzimi e sono costretto ad assumerli prima di mangiare”, aveva rivelato Fedez, tranquillizzando i suoi fan. Inoltre, ha anche precisato che la sua breve assenza dai social qualche tempo fa non era assolutamente legata alla crisi con la moglie – come si vociferava dopo la partecipazione dell’influencer al Festival di Sanremo – ma ad un momento buio della sua vita e così, aveva detto: “Un antidepressivo molto forte mi ha cambiato, agitato, mi ha dato effetti collaterali fisici molto forti”. Insomma, il cantante pare avere reagito bene all’intervento e adesso rimane semplicemente qualche “strascico” da eliminare.