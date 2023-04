"Ho molto da farmi perdonare". Fedez confessa la crisi con la Ferragni

Se c'è una cosa che è chiara ormai a tutti - almeno a quelli che seguono la saga social dei Ferragnez - è che Fedez ne combina sempre una più del diavolo e a farne le spese è la moglie, Chiara Ferragni. Lo ha confessato lo stesso Fedez nel corso del servizio realizzato da Striscia la notizia sulla consegna del tapiro d'oro parlando di perdono.

Fedez una "calamità"

"Tu la mia calamita, io la tua calamità" scriveva il rapper nel testo "Favorisca i sentimenti" dedicato proprio all'influencer. E che per la Ferry il rapper sia una calamità è sicuro. Lo ha ammesso lui stesso subito dopo Sanremo, dove ne ha combinate di ogni, mettendo in imbarazzo Chiara Ferragni, che avrebbe dovuto essere la protagonista del Festival e che invece si è vista rubare la scena dal marito. E lo ha fatto in tanti altri momenti: dal bacio a Rosa Chemical all'addio a Luis Sal; dalla propaganda a sorpresa a Sanremo alle magagne con il Codacons. Tutte situazioni (e molte altre) di cui, a quanto pare, Fedez si dovrà fare perdonare.

Dubai, il tapiro e il "perdono"