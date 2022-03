"Diagnosticato con tempismo". Fedez operato all'ospedale San Raffaele

Fedez è un personaggio divisivo, che difficilmente lascia indifferenti, e non viene risparmiato dalle critiche quando si espone su temi politici e di attualità. Ma fa tutto parte del grande circo mediatico del mondo dello spettacolo, capace di farsi da parte davanti a temi più importanti e seri. Giovedì scorso il marito di Chiara Ferragni ha annunciato a sorpresa di essere malato. L'ha fatto sui social, il suo spazio comunicativo preferito, con una serie di storie in cui si è mostrato senza filtri, con gli occhi pieni di lacrime e il volto evidentemente sconvolto. In quel momento il Paese ha messo da parte ogni antipatia verso di lui, stringendosi virtualmente in un forte abbraccio di sostegno. Messaggi di supporto sono arrivati a Fedez da ogni parte, anche dagli insospettabili, perché davanti alla malattia tutto passa in secondo piano.

Il rapper non ha rivelato quale sia la sua patologia, ma ha parlato di " un percorso importante che dovrò fare e che mi sento di raccontare ". Martedì ha poi pubblicato un altro post in cui parlava di " una giornata importante ", riferendosi a qualcosa che sarebbe accaduto oggi. Una data non qualsiasi per il rapper e sua moglie, dal momento che oggi cade anche il primo compleanno della loro piccola Vittoria. Da quel momento, sui social di Fedez è nuovamente sceso il silenzio. Prime indiscrezioni sono giunte questa mattina dal quotidiano Libero e dal sito Fanpage, giunti a conoscenza del fatto che il marito di Chiara Ferragni sia stato operato all'ospedale San Raffaele di Milano.

Al momento è impossibile avere maggiori informazioni in merito, il cantate dovrà probabilmente trascorrere alcuni giorni in degenza presso l'ospedale alle porte di Milano prima di tornare a casa. Il silenzio che vige sui profili social di Fedez è anche su quelli di Chiara Ferragni e chi conosce bene l'influencer sa perfettamente che l'assenza di nuove storie e post su Instagram da parte sua è indice di una condizione di preoccupazione estrema. Nel suo primo messaggio, Fedez aveva spiegato che il problema gli è stato " diagnosticato con grande tempismo ", lasciando quindi intendere che si tratti di qualcosa che, se presa in tempo, può essere curata o, quanto meno, gestita al meglio.

Come riferisce il Corriere della sera, i prossimi giorni per Fedez saranno fondamentali per definire al meglio il quadro clinico e approntare la terapia, se necessaria, per iniziare il percorso di cura. Il cantate è, infatti, in attesa di alcuni risultati di esami che ha effettuato nelle ultime ore. Accanto a lui in questo momento di così grande apprensione c'è sempre stata Chiara Ferragni, che non l'ha lasciato un attimo solo e che è con lui in reparto per continuare a infondergli forza e coraggio.