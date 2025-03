"In coma per quattro giorni". Complicazioni per Omar Pedrini dopo l'operazione al cuore

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo dieci giorni di silenzio Omar Pedrini è tornato a comunicare con i suoi fan su Instagram, aggiornandoli sulle sue attuali condizioni di salute. Un aggiornamento dovuto per coloro che lo seguono da anni e che, di recente, hanno saputo che l'artista si sarebbe dovuto sottoporre a un nuovo delicato intervento al cuore. Esattamente un anno fa, l'ex leader dei Timoria annunciava il suo ritiro. Impossibile per lui affrontare ancora tour e serate dal vivo a causa dei seri problemi al cuore contro i quali combatte da quasi vent'anni. Proprio per una complicanza cardiologica insorta nell'ultimo periodo il 19 marzo scorso Pedrini si è sottoposto a un intervento al cuore, del quale ha parlato solo oggi.

Il racconto del cantante

Attraverso il suo account Instagram il cantante ha rassicurato i suoi fan sul buon esito dell'operazione chirurgica ma ha anche raccontato delle difficoltà vissute a causa di una grave complicazione. "Sono stato sedato per l'intervento il 19 marzo alle ore otto ed ero convinto che, al mio risveglio, avrei ricevuto il conforto e i pensierini dei miei figli", ha dichiarato sul web, facendo riferimento alla festa del papà che ricorre proprio il 19 marzo. "Invece mi sono risvegliato quattro giorni dopo perché per un problema serio hanno deciso di tenermi in coma farmacologico per qualche giorno ".

I quattro giorni in coma

Omar Pedrini non ha chiarito la natura della complicanza ma ha rassicurato tutti i suoi follower, scherzando sui giorni trascorsi in coma: "Mi sono risvegliato chiedendo della festa del papà ma era ben passata: allora ho chiesto lumi sui giorni che avevo perso tipo il risultato dell'Italia, dei funerali del Dandy della mia famiglia bolognese (Fabio Testoni, cofondatore e chitarrista degli Skiantos ndr) e ovviamente di quando sarei tornato 'su' in camerata". Secondo quanto rivelato dal cantautore il peggio sembra essere passato : "Oggi il grande giorno è arrivato e da qua in poi sarà solo riabilitazione per rimettermi presto e bene in forma. E sono in tempo per vedere il mio “povero” Brescia e la mia grande Ducati. Ora potete chiamarmi .. Comar!"

L'affetto dei colleghi

Il post Instagram ha attirato l'attenzione non solo dei fan di Omar Pedrini, ma anche di tanti colleghi e artisti del mondo della musica come Lorenzo Jovanotti e Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, che lo ha incoraggiato commentando: " Forza Omar!!! Sempre con te" .

"Omar dai che la chitarra è lì che ti aspetta

Nel lungo elenco di commenti non sono mancati neppure quelli di Dolcenera, che ha spronato Pedrini a tornare presto a suonare: "Omar dai che la chitarra è lì che ti aspetta". Lo stesso desiderio dei suoi tanti fan.