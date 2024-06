La passione, la musica, l'operazione al cuore: la storia d'amore tra Elenoire Casalegno e Omar Pedrini

Elenoire Casalegno era all'apice dalla carriera televisiva quando conobbe Omar Pedrini. Era il 2002 e la coppia occupò le pagine della cronaca rosa per sette anni. La storia d'amore tra la conduttrice e il cantante visse anche un momento di grande paura, quando Pedrini fu colpito da un aneurisma aortico rischiando la vita. A salvarlo fu proprio Elenoire.

Il colpo di fulmine

È il 2002. Dopo otto anni in Mediaset, Elenoire passa in Rai. La conduttrice ha da poco lasciato il suo ex compagno, Dj Ringo e professionalmente è all'apice della sua carriera e viale Mazzini le offre un contratto d'oro per condurre insieme a Fabrizio Maffei la trasmissione Mondiale sera. Omar Pedrini è reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo con i Timoria, band rock già molto conosciuta ma al suo esordio al teatro Ariston. Elenoire e Omar si incontrano a un evento e tra i due il feeling è immediato. A legarli, oltre alla passione, è l'amore per la musica e per il rock.

I progetti professionali insieme

Per la stampa rosa la loro relazione, sbocciata in piena estate, è oro. I paparazzi li inseguono per Milano e nelle brevi fughe romantiche e le riviste dedicano ampi servizi alla nuova coppia rock dello spettacolo. L'amore travolgente tra Omar e Elenoire va di pari passo con le loro carriere e si mescola. Nel 2003 Pedrini e Casalegno progettano e portano in scena uno spettacolo itinerante di DJ set dal nome Velvet Goldmine Night. La coppia gira l'Italia, facendo ballare centinaia di fan sulle note dei loro DJ set. "Tutto è iniziato per gioco quando facevamo i DJ durante le sfilate di moda: volevamo organizzare una serata dedicata alla musica glam e così l'abbiamo intitolata 'elvet Goldmine night", racconta Omar a Rockol.

Sanremo 2004 poi l'aneurisma

Febbraio 2004. Omar Pedrini partecipa al Festival di Sanremo con la canzone "Lavoro Inutile". L'artista si classifica quindicesimo ma il suo brano convince la giuria di qualità, che gli assegna il premio per il miglior testo. Elenoire è invece impegnata su più fronti prima con la conduzione del Festival del Garda poi con il format Starflash su Rai2. Complice la partecipazione a Sanremo, Omar è pronto a uscire con il nuovo album in primavera, ma la promozione viene interrotta a causa di un grave malore. Nel 2004 Pedrini viene ricoverato in gravi condizioni in ospedale a Milano per un aneurisma dell'aorta e viene salvato dall'equipe del professor Di Bartolomeo. "Stava male ma non voleva andare in ospedale, lo caricai di forza", racconterà anni dopo la Casalegno spiegando di avere salvato la vita al fidanzato: "In ospedale mi dissero: 'All'80% muore, al 20% si salva'. Uscì dopo sette ore di intervento e mi dissero: 'Ce l'abbiamo fatta, adesso è in rianimazione'".

Il ritorno alla normalità

Dopo l'intervento al cuore Omar Pedrini affronta un lungo periodo di convalescenza. Tornare a cantare sul palco in tour è impensabile così si unisce a Elenoire Casalegno nella squadra degli autori del programma "Robin Hood", condotto proprio dalla fidanzata su Rai2. La televisione offre all'artista un piano B in attesa di poter tornare a fare musica e in Rai - tra il 2005 e il 2006 - conduce Nu-Roads e è autore di "Milano in Musica" andato in onda a fine 2005. Nel 2006, in una intervista doppia al Le Iene, Omar e Elenoire parlano di progetti e addirittura sognano di avere un figlio. Nel frattempo insieme la coppia decide di avviare una piccola azienda per la produzione di vino.

La crisi nel 2008

È il 2008 e per Elenoire e Omar questo è un anno di grandi cambiamenti. La Casalegno firma per tornare in Mediaset dopo l'esperienza in Rai, mentre Pedrini continua la sua attività come autore televisivo con Nu-Roads e su Rai2 presenta il programma School of Rock. Insieme Omar e Elenoire si fanno vedere spesso a eventi e sfilate ma la partecipazione alla serata di Premoli è l'ultima alla quale i due prenderanno parte come coppia. Nell'estate del 2008 sui siti di gossip si parla di una seria crisi tra Elenoire e il compagno. Loro stessi, in alcune interviste, non negano di vivere un momento difficile della loro relazione ma i fan sperano che la crisi sia passeggera e l'amore prevalga.

L'addio definitivo

Le strade di Elenoire Casalegno e Omar Pedrini si dividono definitivamente con l'arrivo del 2009. A gennaio, sulle pagine del settimanale Chi, Elenoire confessa: "Abbiamo vissuto una crisi che è durata per un anno. Sì un anno! Per capire che dovevamo lasciarci Omar e io ci abbiamo impiegato così tanto tempo … Ora si ricomincia". Poi la confessione inattesa: "La passione tra di noi non c'era più. Si era spento anche l'istinto. Continuare era impossibile. Smentivamo la crisi perché volevamo capire che cosa si potesse recuperare. Io ci credevo e, ripeto, ho lottato con tutta me stessa".

Oggi entrambi si sono rifatti una vita. Omar Pedrini è sposato con l'avvocato Veronica Scalia, dalla quale ha avuto due figli. Dopo le nozze lampo con Sebastiano Lombardi, Elenoire Casalegno oggi frequenta un imprenditore.