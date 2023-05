Da Only Fans ai set hard: l'ex tronista di Uomini e donne si dà al porno

Dal trono di Uomini e donne al set hard. Il passaggio non è usuale, ma è quello che ha fatto Lucas Peracchi, ex tronista del dating show di Maria De Filippi ed ex fidanzato di Mercedesz Henger. La relazione con quest'ultima è arrivata al capolinea circa due anni fa e da allora il piacentino ha rivoluzionato la sua vita. Prima è sbarcato su una popolare piattaforma dedicata a contenuti vietati ai minori, poi ha deciso di esordire nel mondo del cinema porno come attore.

Uomini e donne e l'amore con la Henger

Lucas Peracchi è diventato un volto noto nel 2015, quando venne selezionato come tronista per Uomini e donne. In quella stessa edizione c'era Andrea Damante e insieme, tra alti e bassi e qualche scontro, i due ragazzi arrivarono alla scelta finale. Damante uscì dal programma insieme a Giulia De Lellis, mentre Lucas fu costretto ad abbandonare Uomini e donne per avere complottato con una delle sue corteggiatrici ai danni della redazione. Uscito dal programma, Peracchi ha iniziato una relazione con Mercedesz Henger durata diversi anni ma naufragata nel 2021 a causa di incomprensioni e continue liti.

Dalle palestre ai set hard

Dopo l'addio a Mercedesz, Lucas Peracchi si è buttato a capofitto nel lavoro e come personal trainer è finito addirittura sulla copertina di For Men. L'ex tronista ha iniziato ad allenare volti noti del mondo dello spettacolo e sui social network si è fatto notare con il format "Allenati con i vip". Poi qualcosa è cambiato e il piacentino ha deciso di svoltare, esordendo sulla piattaforma Only Fans con un profilo personale molto audace. E il passo verso l'hard è arrivato come conseguenza quasi naturale. Lucas Peracchi è entrato nell'agenzia che segue volti noti del porno come Malena e Martina Smeraldi e ha aperto un account Instagram interamente dedicato ai film hard amatoriali, che gira con alcune attrici già note nell'ambiente, tra le quali figura anche Valentina Nappi.