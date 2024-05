Ornella Vanoni non si regge in piedi: salta il concerto. "Sarei morta..."

Ascolta ora: "Ornella Vanoni non si regge in piedi: salta il concerto. "Sarei morta...""

Ornella Vanoni non sarà presente all'evento Una Nessuna Centomila. La cantante è stata costretta a rinunciare all'ospitata a causa di alcuni problemi di salute insorti dopo i due concerti di Milano, del 27 e 28 aprile. Ornella Vanoni era attesa all'Arena di Verona per l'evento benefico contro la violenza sulle donne - in programma il 4 e 5 maggio - organizzato da Fiorella Mannoia. Ma attraverso un video pubblicato sulla sua pagina Instagram ha raccontato i motivi, che l’hanno costretta a rinunciare all’invito della Mannoia.

Il video pubblicato sui social

"Ci tenevo tanto venire a cantare per raccogliere i fondi in favore delle donne vittime di violenza", ha esordito l'artista sui social network, spiegando cosa le è accaduto nei giorni scorsi. "Ho fatto due concerti di due ore l'uno, che sono andati bene, ma poi non camminavo più". Il 27 e 28 aprile, infatti, Ornella Vanoni ha tenuto due concerti presso il teatro degli Arcimboldi nell'ambito del suo tour Senza Fine. Due eventi che hanno stremato il suo fisico e che l'hanno costretta a fermarsi per evitare ulteriori problemi di salute.

Ornella Vanoni, perché non era a Verona

"L'acido lattico mi ha fermato, non riuscivo più a muovermi ero di una stanchezza mortale", ha raccontato ancora la cantante sulla sua pagina Instagram. L'artista avrebbe rischiato la sua salute pur di presenziare all'evento organizzato all'Arena di Verona, ma il suo entourage e la sua famiglia l'hanno convinta a riposarsi per riprendersi. "Tutti, compreso mio figlio, mi hanno detto: 'Non puoi andare muori'. E hanno ragione, per come stavo sarei morta", ha chiarito Ornella, salutando i suoi fan e dicendosi ancora avvilita per avere dovuto dare forfait all'evento: "Ci tenevo davvero tanto".

Vanoni, 90 anni il prossimo settembre

Ornella Vanoni compirà 90 anni il prossimo 22 settembre ma nonostante l'età continua a calcare i palcoscenici e a essere protagonista in televisione con la grinta di una ragazzina. Sempre schietta e diretta, l'artista a ottobre 2022 aveva avuto un brutto incidente in treno che l'aveva costretta al ricovero in ospedale per la frattura del femore e a fare slittare il suo tour invernale. Due mesi dopo l'infortunio, però, era tornata sul palco con la grinta di sempre.

Oggi, un anno e mezzo dopo quell'episodio, Ornella Vanoni è stata costretta a fermarsi di nuovo, ma ha assicurato che tornerà presto davanti al suo pubblico.