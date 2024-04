"Ossessionato dal sesso". Le confessioni spinte di Alessandro Borghi

Martedì 9 aprile andrà in onda la seconda puntata di Belve, che vedrà protagonisti due personaggi al centro delle cronache in questo periodo, Fedez e Alessandro Borghi. Mentre sul primo c'è ancora riserbo sul contenuto della sua intervista, dell’attore si conosce già un'anteprima della lunga chiacchierata fatta con Francesca Fagnani. L'attore romano, che ha interpretato Rocco Siffredi nella miniserie in sette puntate Supersex in onda su Netflix, ha rivelato di avere molto in comune con l'attore e regista hard, con il quale - grazie alla serie - ha instaurato un ottimo rapporto.

Borghi, il rapporto con il sesso

Per Francesca Fagnani è stato impossibile non partire proprio dal sesso e dal rapporto che Borghi ha con l'amore in senso fisico. "Beh, sì mi piace", è partito morbido l'attore romano salvo poi lasciarsi andare: "Mi piace tanto, quindi sì, ne sono ossessionato". Alla domanda diretta della conduttrice sui pensieri ricorrenti, Borghi ha confessato: "Io ho un pensiero fisso nei confronti del sesso. Ogni sei pensieri, uno è dedicato al sesso". A quel punto la Fagnani ha indagato: "Almeno uno all'ora quindi?". "Si, al 100% e in tutte le sue forme", ha replicato senza remore Borghi. Una confessione che l'attore aveva già fatto pochi mesi fa, su Vanity Fair, alla vigilia della messa in onda di Supersex: "Sinceramente il sesso ha sempre avuto una valenza importantissima nella mia vita, è stata una priorità, sin da bambino ho avuto una pulsione sessuale molto forte".

"Gli uomini? Mai dire mai"

Nello studio di Belve l'attore ha risposto con sincerità alle domande pungenti della padrona di casa, anche quelle più scomode sul rapporto con gli uomini e la possibilità di un interesse fisico verso il suo stesso sesso. "Non ho mai avuto un innamoramento, ma qualcosa che ci è andato molto vicino", ha dichiarato Alessandro Borghi, spiegando: "L'affetto e l'amore che provo per alcuni miei amici è una cosa che arriva diciamo così quasi all'innamoramento. Poi non so, non siamo mai andati a letto. Però mai dire mai, che ne so". sindrome di Tourette, che ha scoperto grazie alla compagna, Irene Forti, che è una psicoterapeuta.