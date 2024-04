"Ostentare ricchezza? Così ho subito furti, rapine e rapimenti". La confessione di Facchinetti

Sfoggiare macchine di lusso, esibire gioielli e mostrare la propria vita agiata non sempre giova soprattutto se sei un personaggio in vista. Esibire le proprie ricchezze, infatti, può metterti nel mirino di malviventi. Parola di Francesco Facchinetti. L'imprenditore si è sfogato con un lungo messaggio pubblicato su Instagram, parlando proprio della pericolosità di ostentare la propria ricchezza: "E' da stupidi con la sindrome da Napoleone. L'ho fatto in passato e me ne sono pentito amaramente".

Il messaggio di Facchinetti

Attraverso la sua pagina personale, il figlio di Roby Facchinetti - che oggi gestisce un'agenzia di talenti e volti noti - ha detto la sua sul crescente fenomeno dell'ostentazione del lusso sul web, pratica che di recente è stata adottata da Fedez. "Ostentare non è godere dei propri soldi che una persona ha guadagnato ma è volere far vedere agli altri quello e quanto si ha", ha scritto su Instagram dj Francesco, aggiungendo: "Capite bene che chi fa questo ragionamento ha dei seri problemi di autostima, insicurezza e cerca accettazione, attenzione e nella stragrande maggioranza dei casi chi fa così soffre di narcisismo".

Il pericolo principale di mettere in mostra soldi e lussi è sicuramente uno: finire nel mirino dei malintenzionati. "Ostentare mette in pericolo te e la tua famiglia, le persone che ami e che dovresti invece proteggere. E ve lo dice una persona che ha subito furti, rapine e rapimenti", ha proseguito Francesco Facchinetti, che negli anni è stato vittima di più di un furto sia nella sua abitazione sia per strada. Anche il padre Roby Facchinetti, componente dei Pooh, fu rapinato in casa da una banda di malviventi alcuni anni fa.

La rapina nella sua villa nel 2020

Nel 2020, in un episodio della serie The Facchinetti's, raccontò di avere subito una rapina nella sua villa a Mariano Comense. Un uomo armato si introdusse nell'abitazione di Facchinetti e la famiglia riuscì a nascondersi nella panic room, una stanza speciale fatta realizzare dall'imprenditore per la loro sicurezza. Quell'episodio, che fortunatamente si concluse con l'intervento delle forze dell'ordine, portò dj Francesco a prendere una posizione netta sulla legittima difesa: "Se minacci la vita della mia famiglia io ti faccio fuori".

Le sue dichiarazioni fecero molto discutere, ma la posizione di Facchinetti non è mai cambiata negli anni e ora, con il nuovo messaggio social, ribadisce l'importanza di mantenere un basso profilo.