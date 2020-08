Ladri in casa di Facchinetti: "Se minacci la la vita della mia famiglia io ti faccio fuori"

Francesco Facchinetti è il protagonista della docuserie The Facchinettis, un esperimento nuovo nel nostro Paese, nel quale si racconta la vita quotidiana della famiglia dell'ex Dj Francesco insieme a sua moglie Wilma Faissol e i loro bambini. In questi giorni vanno in onda su Real Time le puntate inedite e in quella che verrà trasmessa questa sera ci sarà uno degli eventi più traumatici vissuti da Francesco Facchinetti negli ultimi mesi. Durante i mesi di produzione della docuserie, infatti, nella splendida villa dell'imprenditore a Mariano Comense ha fatto irruzione un topo d'appartamento, ripreso dalle telecamere di sorveglianza.

Ieri purtroppo ci sono entrati i ladri in casa

È lo stesso Francesco Facchinetti a raccontare quello spiacevole episodio e la sua reazione nel veder violata la sua abitazione in piena notte, quando sia lui che sia moglie e i bambini, erano in casa e addormentati. "", racconta l'imprenditore nella clip che andrà in onda stasera, registrata il giorno dopo l'evento. Nella bellissima casa in provincia di Como del figlio di Roberto Facchinetti è stata realizzata una panic room ed è lì che sono andati a rifugiarsi quando hanno sentito i rumori provenire dal salotto dell'abitazione. Nelle immagini si vede un uomo che, armato di torcia elettrica, esplora l'ambiente alla ricerca di qualcosa da

La casa di Facchinetti è dotata di un impianto di videosorveglianza di ultima generazione con telecamere dislocate in modo tale da riprendere qualsiasi angolo di ogni stanza. Nello stacco successivo, infatti, ecco che viene inquadrato Francesco che, nella panic room, carica due pistole. " Quando ero giù e avevo in mano un'arma, ho cercato di darne una anche a mia moglie ", spiega l'imprenditore, che come si vede nelle immagini insiste affinché Wilma la prenda. " Non mi vergogno di voler difendere le persone che amo a ogni costo ", scrive Francesco Facchinetti in sovraimpressione nei video pubblicati sulle storie di Instagram.