Al Pacino padre a 83 anni: ma il divo chiede il test del Dna alla fidanzata

" La nascita del quarto figlio di Al Pacino non è una situazione felice ". A riferirlo è il sito americano Showbiz411, che per primo ha dato la notizia della retroscena legato alla nascita del bambino: l'attore non credeva di esserne il padre biologico. " A differenza di Robert De Niro, Pacino non l'ha pianificato affatto. In realtà pensava che la relazione con Noor Alfallah fosse finita molto tempo fa ", riferisce il portale di gossip. Insomma, la notizia della gravidanza è arrivata come un fulmine a ciel sereno per il divo di Hollywood, che oggi ha 83 anni, e ha aperto un vero e proprio caso.

Noor Alfallah, produttrice cinematografica di origini kuwaitiane, ha conosciuto Al Pacino poco prima della pandemia del 2020. L'attore e la 29enne hanno cominciato a frequentarsi e, riferisce Page Six, "l a differenza di età non sembra essere un problema, anche se è più grande di suo padre. Lei frequenta gente del jet-set e viene da una famiglia molto benestante ". La relazione si sarebbe, però, interrotta all'inizio del 2022 per poi riprendere per pochi mesi alla fine dello stesso anno. " Ma quando Fallah è tornata nella sua vita dopo una pausa di più di un anno, avrebbe detto a Pacino che non poteva avere figli a causa di un problema alla tiroide ", fa sapere Showbiz411, ma in realtà Noor è rimasta incinta poco dopo prima che la coppia si allontanasse di nuovo.

La richiesta del test del Dna

La stampa statunitense riferisce che Al Pacino ha saputo della gravidanza dell'ex compagna solo due mesi prima del parto e di esserne rimasto scioccato, per questo avrebbe richiesto un test di paternità. " Non hanno alcuna relazione", fa sapere Showbiz411, che prosegue : "Gli avvocati ci stanno lavorando da mesi. Fallah non ha nemmeno detto a Pacino di essere incinta per le prime undici settimane". Così la 29enne si è sottoposta a un test del DNA prenatale, cioè prima che il nascituro venisse alla luce ma l'esame ha confermato, che il padre è Al Pacino.

I sospetti della stampa americana